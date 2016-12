Milan: El Shaarawy lavora con il gruppo, rientro vicino

16:43 - Buone notizie in casa Milan. Stephan El Shaarawy ha ripreso ad allenarsi con il gruppo. L'ex Genoa ha svolto la prima parte di allenamento insieme ai compagni, eseguendo gli esercizi di possesso palla e calciando anche verso la porta. Il Faraone non è mai sceso in campo durante la gestione di Clarence Seedorf e la sua ultima presenza in campo risale addirittura allo scorso 7 dicembre nel pareggio in casa del Livorno.

Per lui un solo gol in stagione, segnato all'andata dei preliminari di Champions contro il Psv Eindovhen. Il Faraone avrebbe dovuto disputare qualche minuto nel corso del derby Primavera. Derby pareggiato dagli uomini di Inzaghi, che a Milan News ha parlato anche del possibile utilizzo di El Shaarawy: "Deve pensare a stare bene, poi se dovesse venire a fare qualche minuto noi saremmo contenti di accoglierlo, ma noi vogliamo che guarisca bene e che sia pronto, ci vuole pazienza perché stando fuori così tanto per ritrovare la forma migliore ci vuole qualche giorno"



Intanto Adel Taarabt, grande protagonista della vittoria rossonera contro il Genoa e piacevole sorpresa del mercato di gennaio, ha parlato ai microfoni di Milan Channel. "Lunedì abbiamo giocato un’ottima partita, non è stato facile perché loro sono una squadra organizzata e hanno pressato tanto. E’ stata una vittoria importante per la corsa per l’Europa League. Io preferisco segnare, ma sono contento anche per l’assist a Honda. La cosa più importante però è che la squadra vinca. Sono contento del gioco espresso. Ora lottiamo uno per l’altro" ha spiegato l'esterno ex Qpr. "Seedorf crede molto in me- ha continuato il marocchino- Per il futuro non so cosa succederà, ho un mese e mezzo per fare bene. Darò tutto per questa squadra e voglio che tutti ricordino il mio periodo al Milan per avere dato sempre tutto".