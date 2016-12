Milan, El Shaarawy: "Il mio calo non è stato colpa di Balotelli"

12:50 - Il ritorno di Stephan El Shaarawy in Nazionale, da protagonista, non è passato inosservato dopo la bella prova contro la Lazio: "Sono contento di essere di nuovo qui, sono molto motivato, carico e più maturo. Sono stati mesi difficili". Periodo duro che è conciso, oltre all'infortunio, con l'arrivo al Milan di Balotelli: "Con lui cambiammo modo di giocare, ma non mi sento di dare la responsabilità a lui del mio calo. E' stata una cosa mentale".

Il numero 92 del Milan è stato il primo giocatore dell'Italia a presentarsi alla conferenza stampa: "A Balotelli - riprende El Shaarawy - piace molto abbassarsi a ricevere palla. Io e lui insieme abbiamo fatto anche belle cose, come per esempio la qualificazione alla Champions. Il suo arrivo al Milan ha cambiato le carte in tavola, ma il mio calo è stato mentale più che tecnico. Gli ho fatto l'in bocca al lupo per il Liverpool. Mancata convocazione? Conte è stato chiaro con noi, nessuno si deve sentire sicuro o escluso. Il ct fa le sue scelte".

La stagione è iniziata bene contro la Lazio, con in panchina Pippo Inzaghi: "E' molto simile a Conte - spiega il giovane attaccante -. Mi hanno già dato tanto entrambi. Sono grandi motivatori e trasmettono grande carica. Sento grande fiducia in me e spero di ripagarli. Inzaghi in particolare ha dato una scossa all'ambiente e ha grande voglia di fare e di far tornare grande il Milan. Entrambi curano molto l'aspetto mentale e Pippo mi sta dando tanti consigli".

La palla passa poi agli obiettivi stagionali: "Voglio arrivare in doppia cifra con i gol ma la cosa più importante è che il Milan arrivi nelle prime tre. In Nazionale invece voglio continuare a essere chiamato. La passata stagione è alle spalle, ora finalmente sto fisicamente bene"