Milan, ecco van Ginkel: "Mi manda Mourinho"

16:42 - Marco van Ginkel si è presentato ai suoi nuovi tifosi del Milan. E lo ha fatto scomodando un grande avversario rossonero: Mourinho. "So che qui ha allenato l'Inter, i nostri rivali, ma ora non conta più perché è al Chelsea. Josè ha pensato al mio futuro, alla mia necessità di giocare e mi ha consigliato i rossoneri, una grande squadra e una possibilità imperdibile. Giocare a San Siro è davvero un orgoglio, ti fa dare ogni cosa per la maglia", ha detto.

"Al Chelsea non c'era molto spazio dopo il mio infortunio e cercavo possibilità per giocare con frequenza. Sono un centrocampista centrale completo, box to box, perché so attaccare ma allo stesso tempo anche difendere. Posso segnare e aiutare i compagni in ripiegamento", ha aggiunto presentandosi. Importante è stato anche il consiglio di De Jong: "Nigel mi ha chiamato spesso e mi ha raccontato il desiderio del Milan di inserirmi in questo centrocampo, dicendomi belle cose della squadra. Anche Fernando (Torres, ndr) lo ha fatto, mi ha ripetuto più volte di accettare questo club ma ho parlato maggiormente con de Jong, essendo olandese era più facile. Mi ha parlato della storia della società ma in particolare del mio futuro a Milano". Infine, Inzaghi: "Io sono nuovo per cui abbiamo discusso in generale di ciò che si aspetta da me in partita. Io non so l'italiano e lui non parla inglese perfettamente, però ci siamo capiti grazie agli assistenti che hanno tradotto e sostanzialmente mi ha ripetuto concetti positivi su di me e sui miei compiti in campo, il resto è un segreto tra noi".