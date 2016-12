5 maggio 2014 Milan, ecco le divise della stagione 2014/15 Design innovativo che rivisita le tradizionali strisce rossonere per la prima maglia, la terza maglia invece è gialloverde Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:38 - Il Milan si prepara alla prossima stagione. Saranno infatti le ultime due giornate di campionato a dare il battesimo del campo alla prima e alla terza maglia del 2014/2015. Con l'Atalanta Kakà & Co. useranno la terza maglia. Un'inedita divisa giallo/verde che richiama i colori del Brasile. Col Sassuolo a San Siro, invece, farà il suo esordio la nuova maglia rossonera: design innovativo che rivisita le tradizionali strisce, con l'inserimento della Croce di San Giorgio.

PRIMA MAGLIA

Per la prima volta le strisce rossonere hanno dimensioni e tonalità diverse: ci sarà una striscia nera centrale più ampia con le altre 4 più sottili, mentre quelle rosse avranno 2 sfumature di colore differenti al proprio interno. Le tre strisce adidas sono bianche mentre sulle spalle c’è un inserto tricolore, leitmotiv delle ultime collezioni Milan-adidas. Forte richiamo alla tradizione in questa maglia: sul petto dei calciatori e dei tanti tifosi che la indosseranno ci sarà la Croce di San Giorgio, storico elemento dello Stemma della città di Milano. La Croce è già stata utilizzata in passato dal Club per le divise rossonere, con precisione dall’anno della fondazione sino agli anni ’40 ed anche in occasione del centenario del Milan. All’interno della Croce, tono su tono, l’attuale logo del Milan. Pantaloncini bianchi con le tre strisce rosse.



TERZA MAGLIA

Maglia gialla con le tre strisce verdi e logo del Jersey Sponsor FLY EMIRATES in verde. Dettagli rossoneri sulle maniche e sulle spalle. Pantaloncini verdi con le tre strisce bianche. Si tratta di un omaggio alla nazione che ospiterà fra poco più di un mese la Coppa del Mondo di calcio e che da sempre nutre un forte legame con il Milan. Sono infatti numerosi i campioni brasiliani che, oggi cosi come in passato, hanno vestito la maglia del Club rossonero conquistando il cuore di milioni di tifosi in tutto il mondo. Anche per questo motivo, il Brasile è da sempre tra i primi paesi al mondo dove il Milan conta il maggior numero di tifosi e simpatizzanti.