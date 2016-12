Milan, ecco Essien: "Qui per vincere qualcosa". E Mourinho lo rimpiange

11:32 - Ufficializzato il passaggio in rossonero, sono arrivate al canale tematico del Milan le prime parole di Michael Essien: "Grazie per il benvenuto, sono già impressionato da tutto quanto l'ambiente. Il Milan è un grande club e sono felice di essere qui - ha esordito il ghanese -. Sono molto contento delle parole di Seedorf e vorrei vincere qualcosa con questa maglia". Mourinho da Londra: "Volevo tenerlo, può giocare ancora a grandi livelli"

Più delle parole spese dal neoacquisto del Milan, che ha parlato bene di Seedorf e della sua voglia di iniziare la nuova avventura rossonera, rimbombano direttamente da Londra le frasi di stima pronunciata da José Mourinho. "Ho voluto mostrare il mio rispetto a Essien non bloccandone il passaggio al Milan - ha svelato il portoghese -. Avremmo voluto tenerlo e saremmo stati felici se fosse rimasto, è un giocatore fantastico per la squadra che ha dato tutto per il club. E' arrivata una chance fantastica per il suo futuro. So che può continuare a giocare ad alti livelli, gli auguro successi e felicità in Italia e al Mondiale". Martedì alle 13 la presentazione ufficiale a Milanello.