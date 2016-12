Milan, De Sciglio: "Il Real? Valuterei l'offerta"

18:46 - Mattia De Sciglio solo un anno fa era considerato un pilastro del Milan del presente e del futuro, oltre che un sicuro partecipante al Mondiale con l'Italia. In dodici mesi, con tanti infortuni e problemi compreso il cambio di allenatore, il terzino ha subito una pesante involuzione e ora si parla addirittura di possibile cessione. La squadra più interessata è il Real Madrid, a fronte di un'offerta di 15-18 milioni.

Ai microfoni di Sky, De Sciglio ha detto riguardo il futuro: "Sicuramente fa molto piacere ricevere gli interessi da parte di squadre come il Real Madrid. Mi auguro di continuare a giocare nel Milan e che torni ad essere competitivo come negli anni passati, ma ormai nel calcio non si sa mai. Se il club dovesse decidere di cedermi per questioni economiche, valuterei le offerte che arriverebbero".