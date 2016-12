Milan, da Van Basten bordata a Seedorf: "Non lo avrei mai scelto"

15:02 - Le bordate di solito le scagliava in campo, ma anche a parole Marco Van Basten non scherza. Intervistato ai microfoni di Sky, la leggenda olandese ha detto la sua sulla posizione di Clarence Seedorf, senza andare troppo per il sottile: "Fosse stato per me, non avrei mai affidato la panchina del Milan a lui - la staffilata del 'Cigno di Utrecht' a Sky -. Ai rossoneri serve un tecnico più esperto: Donadoni, ad esempio, è perfetto perché allena da 15 anni". Del resto tra Seedorf e Van Basten non scorre buon sangue. Da selezionatore dell'Olanda l'ex centravanti rossonero escluse Clarence dagli Europei del 2008, ritenendolo troppo attempato per portare vantaggi agli Orange, che si fermarono nei quarti della competizione eliminati dalla Russia.

L'idea di Van Basten è molto semplice: "Al Milan serve esperienza, ma c'è anche un allenatore di grande talento come Inzaghi. Se decidessero di affidargli la panchina avrebbe bisogno del tempo necessario". Chiusura su Balotelli, e qui Van Basten non ha dubbi: "A mio parere Mario è già un fuoriclasse - ha tagliato corto -. Il problema è che per diventare un campione vero, gli serve maggiore solidità a livello mentale".