Milan, da 11 mesi non batte una "big" 

12:37 - Napoli-Milan e quell'invito (speranza) di Adriano Galliani: “Ricominciamo a vincere, al San Paolo”. Un’impresa, ma è pur sempre un qualcosa da cui ripartire. E il nuovo Milan di Seedorf, e anche di Honda, Essien, Rami e di papà Balotelli (papà è un impegno in più, perché no?, che serva magari a togliere a SuperMario certi eccessi, anche sul campo), questo nuovo Milan può cominciare davvero, sabato sera, il suo nuovo corso.

Anche per togliersi lo sfizio di tornare a battere –finalmente- una grande del nostro campionato. Evento che si è perso da undici mesi esatti, ovvero dal 2 marzo 2013 quando a San Siro Milan-Lazio 3-0 segnalava un altro passo della rimonta rossonera, quella che avrebbe portato poi al terzo posto finale, ma anche –ahinoi- l’ultima occasione di vedere il Milan sopravanzare una “sorella”.

Ecco l’elenco, da allora a oggi:

Stagione 2012-13

Fiorentina-Milan 2-2

Milan-Napoli 1-1

Juventus-Milan 1-0

Milan-Roma 0-0

Stagione 2013-14

Milan-Napoli 1-2

Juventus-Milan 3-2

Milan-Lazio 1-1

Milan-Fiorentina 0-2

Milan-Roma 2-2

Inter-Milan 1-0

Totale: 10 partite, 5 pareggi, 5 sconfitte. E’ proprio ora di ricominciare. Anche se il tema, Napoli e San Paolo, è molto difficile.