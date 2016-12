16 marzo 2014 Milan contestato a San Siro: "Siete una squadra di m..." Centinaia di tifosi hanno accolto con cori e insulti la squadra. Dopo il ko col Parma faccia a faccia con un gruppo di giocatori Tweet google 0 Invia ad un amico

09:40 - Annunciata e preparata, la contestazione da parte dei tifosi del Milan è puntualmente arrivata. Fuori da San Siro centinaia di persone hanno atteso l'arrivo del pullman intonando cori contro la dirigenza e la squadra: "Siete una squadra di m...", "Indegni", "Uscite a mezzanotte". Scene simili durante la partita: nel mirino soprattutto Balotelli. Al termine dell'incontro i leader della Curva Sud hanno incontrato una rappresentanza della squadra.

21:16 I PARTICOLARI DELL'INCONTRO

Emergono particolari sull'incontro tra i tifosi e una parte della squadra. Stando a quanto trapelato Balotelli non avrebbe chiesto scusa come circolava, ma avrebbe semplicemente ascoltato in silenzio. Il succo del discorso sarebbe stato "ti abbiamo accolto come un idolo, comportanti come tale". Alla fine Mario sarebbe apparso molto scosso e avrebbe trattenuto le lacrime



18:33 I TIFOSI LASCIANO SAN SIRO

Dopo l'incontro avvenuto nella pancia di San Siro tra alcuni leader della Curva Sud e una rappresentenza della squadra, la situazione all'esterno dello stadio si è normalizzata. I tifosi rossoneri hanno lasciato il piazzale antistante la rampa che conduce fuori dagli spogliatoi e del garage.



18:16 SEEDORF: "INCONTRO PACIFICO"

''E' stata una cosa pacifica''. Queste le parole di Clarence Seedorf al termine dell'incontro coi tifosi: "Abbiamo parlato, ci siamo chiariti, i tifosi hanno il cuore rossonero, vogliono il bene della squadra. In questo momento dopo 2 anni di sofferenza sentivano di doversi esprimere. Sono andato solo per assistere: ripeto, c'è grande rispetto per la maglia, da parte di tutti. Ho già vissuto situazioni simili sia all'Inter sia al Botafgo. Sentire i tifosi aiuta, la squadra è pronta a reagire".



18:07 FINITO L'INCONTRO TIFOSI-SQUADRA

E' durato circa una mezzoretta il faccia a faccia tra i rappresentanti della Curva rossonera e i giocatori del Milan.



18:02 ANCHE BALOTELLI A CONFRONTO CON I LEADER DELLA CURVA

La delegazione dei giocatori del Milan che sta incontrando i rappresentanti della Curva Sud è composta da Balotelli, De Jong, Muntari, Kakà e Abbiati. Presente anche Clarence Seedorf.



17:50 LEADER CURVA SUD A COLLOQUIO CON UNA RAPPRESENTANZA DELLA SQUADRA

Da pochi minuti i leader del tifo organizzato rossonero sono scesi nel garage di San Siro per un faccia a faccia con una rappresentanza della squadra. A differenza di quanto successo dopo la partita col Genoa lo scorso novembre, l'incontro sta avvenendo all'interno dello stadio, lontano dai tanti supporter milanisti che attendono i giocatori al termine della rampa di uscita dagli spogliatoi.



17:32 MOLTI TIFOSI FUORI DAL TUNNEL DEGLI SPOGLIATOI

Sono sempre di più i tifosi rossoneri che stanno attendendo l'uscita dei giocatori del Milan dal tunnel del garage di San Siro. A tenere sotto controllo la situazione un nutrito gruppo di agenti di Polizia. Molti i cori, fra quelli ripetibili l'immancabile "Andate a lavorare...".



16:40 TIFOSI MILAN: "VINCEREMO IL TRICOLOR"

Dopo il 3-2 di Amauri, i tifosi rossoneri danno vita a un coro di scherno: "Vinceremo, vinceremo, vinceremo il tricolor!". La Curva non aveva esultato al 2-2 su rigore di Balotelli.

16:15 FISCHI PER EMANUELSON E INSULTI A CASSANO

Urby Emanuelson, all'uscita dal campo, è accompagnato da una bordata di fischi. Al suo posto dentro Rami. Dalla curva rossonera cori anche contro Cassano, ex di turno e già autore di una doppietta.

15:55 CORI PER BARESI E CONTRO GALLIANI

"Noi vogliamo undici Baresi" è il nuovo leit-motiv della Curva Sud. Altri cori contro Galliani: "Vattene" e "Galliani fuori dai c..."

15:50 BALOTELLI APPLAUDE AI CORI CONTRO

Dopo aver reagito nel prepartita, Mario Balotelli continua a beccarsi con i tifosi del Milan. All'ennesimo coro contro, infatti, SuperMario ha applaudito in segno di sfida.

15:40 CORI CONTRO BALOTELLI, RAIOLA E GALLIANI

Non si placa la protesta della Sud. I tifosi prendono di mira Mario Balotelli ("Balotelli fuori dai c..."), il suo procuratore Mino Raiola e Adriano Galliani (Galliani, ci senti? Ci siamo rotti il c..." e "Te ne vai o no, te ne vai sì o no?"). Gli unici cori concilianti riguardano i giocatori già "salvati" nel comunicato - fra cui Kakà, Abbiati, Montolivo e Pazzini - oltre al tecnico Clarence Seedorf.

15:10 ALTRI CORI DOPO LO SVANTAGGIO

L'immediato svantaggio del Milan con il Parma (gol di Cassano su rigore al 5') ha riacceso le proteste dalla Curva Sud: "A lavorare, andate a lavorare" hanno cantato gli ultras, oltre ai già sentiti "Uscite a mezzanotte" e "Siete una squadra di m..., ci avete rotto i c...".

15:00 GALLIANI: "CONTESTAZIONE FA MALE, INGENEROSI CON BALO"

Prima dell'inizio della partita, l'ad rossonero Adriano Galliani si è soffermato ai microfoni di 'Sky': "La contestazione fa male perché va ricordato tutto il percorso di questo Milan. Abbiamo fatto per 15 volte le Coppe, per 13 la Champions. E' capitato a tutte di star fuori dall'Europa, speriamo non accada ma ci rifaremo l'anno prossimo''. Galliani rivendica l'acquisto di Balotelli: ''Se non avessimo avuto l'intuizione di prenderlo non saremmo andati in Champions. Mi sembra ingeneroso, è quello che ha fatto più gol per il Milan''.

14:55 PIOGGIA DI FISCHI ALLA LETTURA DELLE FORMAZIONI

Tanti fischi per tutti quando lo speaker dello stadio ha cominciato a leggere le formazioni di Milan-Parma. Tra i più fischiati ancora una volta Mario Balotelli. Applausi solo per Kakà.

14:50 BALOTELLI FISCHIATO: CALCIA DUE PALLONI IN TRIBUNA

Tensione tra Mario Balotelli e i suoi tifosi. Preso di mira durante il riscaldamento della squadra, l'attaccante ha calciato fortissimo due palloni in tribuna verso chi lo fischiava. La reazione del pubblico è stata ancora più sonora.

14:06 RESPONSABILI DELLA CURVA: "NON HANNO AVUTO LE PALLE"

Il cambio di rotta del pullman milanista ha indispettito i responsabili della Curva Sud: "Non hanno avuto le palle di passare davanti. Sono passati dietro"

13:52 TIFOSI DELUSI DAL MANCATO CONFRONTO

Serpeggia il malumore tra i tifosi milanisti. Il pullman del Milan ha fatto un percorso alternativo evitando di affrontare il corteo. Questo ha indispettito i presenti che avrebbero voluto un rapido confronto con la squadra.

13:50 POSSIBILE SECONDA CONTESTAZIONE DOPO LA PARTITA

Non è da escludere che gli stessi tifosi si ritrovino dopo la partita col Parma per continuare quanto iniziato. Molto dipenderà dal risultato del campo

13:45 GESTACCI, INSULTI E CORI: ECCO COME E' STATO ACCOLTO IL MILAN

All'arrivo del pullman rossonero è esplosa la contestazione dei tifosi del Milan. Veloce, come il passaggio del mezzo tra la folla, ma abbastanza dura. "Indegni", "Vi romperemo il c..." e "Uscite a mezzanotte" i cori più cantati.

13:40 ARRIVATO IL PULLMAN DEL MILAN: "SIETE UNA SQUADRA DI M..."

E' arrivato con qualche minuto di ritardo rispetto al solito il pullman del Milan. Calda l'accoglienza: "Vi veniamo a prendere coi bastoni! Siete una squadra di m..."

13:28 SROTOLATO UNO STRISCIONE: "PER L'AC MILAN"

Con una scritta semplice su uno strisione tenuto per mano dai tifosi, la Curva Sud ha voluto spiegare la contestazione: "Per l'AC Milan" si legge. Il tutto condito ancora una volta dai cori contro la dirigenza e i giocatori: "Indegni".

13:20 CIRCA 500 I TIFOSI CHE ASPETTANO IL PULLMAN

Sono circa cinquecento le persone che aspettano il pullman rossonero all'ingresso di San Siro. Calma apparente tra un coro e l'altro. La sensazione è che sarà una protesta civile e dentro le righe.

13:12 PRIMO CORO PESANTE: "VIA LE M...DE DAL MILAN"

La situazione comincia a scaldarsi con i primi cori pesanti intonati dai tifosi presenti. Il riferimento sarebbe alla dirigenza milanista.

13:10 SI ATTENDE L'ARRIVO DEL PULLMAN DEL MILAN

La protesta resta nei toni civili: "Noi abbiamo il Milan nel cuore" e "Ci avete rotto il...". Si aspetta però l'arrivo del pullman rossonero

12:59 GRANDE DISPIEGAMENTO DI FORZE DELL'ORDINE

Nella zona più calda dello stadio è presente un ingente numero di Forze dell'Ordine per garantire la sicurezza di tutti. Gli agenti sono stati accolti da qualche coro dei tifosi

12:45 IL CORTEO DELLA SUD E' A SAN SIRO

Partito da via Achille, il corteo organizzato dalla Curva Sud del Milan si è spostato davanti all'ingresso dei box di San Siro, posizionandosi nella zona dove i pullman delle squadra porteranno i giocatori allo stadio. Primi cori con un clima ancora tiepido.