Milan, con l'Atletico Madrid serve un'impresa storica

16:22 - Per Adriano Galliani e Diego Pablo Simeone la missione del Milan in casa dell'Atletico Madrid non è impossibile. Per l'ad rossonero parla il 2007, per l'allenatore argentino la storia del Milan. Ma è proprio nella storia del club più titolato d'Europa che si nascondono i numeri che rendono l'eventuale qualificazione a Madrid una vera e propria impresa storica. Solo una volta i rossoneri hanno ribaltato una sconfitta interna: 59 anni fa.

Un unico precedente positivo nelle competizioni UEFA e risalente a più di mezzo secolo fa. Era il 1955, primo turno dell'allora Coppa dei Campioni, la prima storica sfida europea del Milan. Gli avversari furono i tedeschi del Saarbrücken capaci di vincere 4-3 a Milano salvo poi essere sconfitti in Germania con un netto 4-1 (doppietta di Valli, autorete di Puff e Beraldo). Da lì in poi il capovolgimento del discorso qualificazione non è mai più riuscito.



Il Milan di Seedorf però ci proverà al Vicente Calderon di Madrid dove ad attenderli ci sarà un clima infuocato. In una trasferta inedita, i rossoneri dovranno cercare a loro modo di scrivere la storia in un Paese, la Spagna, tradizionalmente ostico ai colori del Diavolo. Le ultime quattro sfide a doppio confronto con squadre spagnole hanno sempre visto eliminato il Milan e il successo in terra iberica manca dal 2009 quando Pato firmò il 3-2 in casa del Real Madrid. Da allora sei trasferte spagnole tra Barcellona e Malaga e nessuna vittoria, con un 2-2 al 90' ottenuto al Camp Nou come punto massimo, ma quasi impercettibile nello score totale: 25 trasferte nella storia del club, 4 vittorie, 6 pareggi e 15 sconfitte. Una missione (quasi) impossibile.