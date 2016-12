Milan, Clarence Seedorf: primo allenamento e colloquio con Balotelli

ORE 17 I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Clarence Seedorf ora andrà a riposare, nessuno incontro previsto con Galliani. Nella giornata di domani il Milan si allenerà alle 12, mentre per sabato l'allenamento è previsto per le 15. Ancora incerto l'orario di presentazione alla stampa: tutto dipenderà dagli impegni di Berlusconi.

ORE 16:40 FINE ALLENAMENTO

E' terminato il primo allenamento di Clarence Seedorf. E' stata una seduta defaticante dopo la partita di ieri. Molto stretching e un po' di torello a cui a preso parte anche il neoallenatore dimostrando di essere in perfetta forma.

ORE 15:45 COLLOQUIO SEEDORF-BALOTELLI

Subito grande personalità per Clarence Seedorf che durante il suo primo allenamento si è soffermato a parlare con Balotelli prima, durante e dopo lo stretching.

ORE 15 INIZIA L'ALLENAMENTO

Clarence Seedorf è in campo con la squadra per dirigere il suo primo allenamento.

ORE 14:10 SABATO BERLUSCONI A MILANELLO

Per sabato è attesa la visita di Silvio Berlusconi a Milanello. Il presidente vuole prendere parte alla presentazione di Clarence Seedorf e caricare la squadra alla vigilia della sfida con il Verona.

ORE 13:22 IL COMUNICATO UFFICIALE

"A.C. Milan comunica che Clarence Seedorf è il nuovo allenatore della Prima Squadra e ha firmato il contratto fino al 30 Giugno 2016".

ORE 13:20 IL PRANZO DI MILANELLO

Eccoli a tavola, gli uomini del nuovo Milan di Seedorf. Con l'olandese, Galliani, Mauro Tassotti, lo staff tecnico con Andrea Maldera, Valerio Fiori e Bruno Dominici, e poi Deborah Martin, l'agente di Clarence. Seedorf occuperà la stanza numero 5, quella degli allenatori.

ORE 13:02 SEEDORF E' ARRIVATO A MILANELLO

La grande attesa è finita. Seedorf è arrivato a Milanello, accolto con grande affetto da tutti.

ORE 12:48 ECCO LA FOTO DI SEEDORF CHE FIRMA IL CONTRATTO

Eccola la foto pubblicata su Instagram dalla società rossonera che ritrae Seedorf e Galliani mentre l'olandese, in sede, mette la firma al suo nuoco contratto col Milan: due stagioni e mezzo da allenatore, fino al 30 giugno 2016.

ORE 12:30 VERSO MILANELLO, IN COMPAGNIA DI GALLIANI

Si attende l'annuncio della firma del contratto che lega Seedorf al Milan fino al 2016. Intanto il tecnico rossonero assieme a Galliani si sta dirigendo verso Milanello sull'Audi del dirigente rossonero.

ORE 12:04 L'INCONTRO IN SEDE CON ADRIANO GALLIANI

Clarence Seedorf è in sede, per il colLoquio con Adriano GallianI. Ha ottenuto l'idoneità per poter allenare, l'iter burocratico è cominciato lunedì. Ora è libero di firmare il nuovo contratto.

ORE 11:45 ALLENAMENTO: PRIME IMMAGINI SU MILAN CHANNEL

Alle 18:15 sul canale tematico rossonero ci sarà la sintesi del primo allenamento diretto da Clarence Seedorf.

ORE 11:30 TUTTO PRONTO A MILANELLO

A Milanello grande fermento per il ritorno di Clarence Seedorf: è tutto pronto. C'è già anche il cartello con il suo nome al posto auto dedicato all'allenatore, il più vicino all'ingresso.

ORE 11:00 ATTESA PER FIRMA E ALLENAMENTO

Il giovedì di Clarence Seedorf prevede due tappe fondamentali: la prima in sede per la firma sul suo nuovo contratto di due anni e mezzo; la seconda a Milanello per dirigere il suo primo allenamento alle ore 15.