Milan: caso Seedorf, si rischia il tribunale

16:34 - Il Milan di Inzaghi vola in questo inizio di campionato con due vittorie in altrettante gare, ma fuori dal campo le cose non vanno bene sul fronte Clarence Seedorf, predecessore di Pippo sulla panchina rossonera. L'olandese, chiamato lo scorso gennaio a sostituire Allegri, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2016 e, dopo il polemico addio a fine stagione, pretende che la società di via Aldo Rossi gli versi tutto quanto gli spetta.

Tiziano Treu, ex Ministro del Lavoro e uno dei legali di Seedorf, ha detto a 'La Gazzetta dello Sport': "Noi auspichiamo una soluzione amichevole e che soddisfi entrambi le parti, ma l’ultimo incontro non è andato molto bene e allo stato attuale delle cose c’è il forte rischio che si finisca in tribunale". La questione prosegue, con l'entourage dell'olandese che pretende i 10 milioni di euro lordi (2,5 netti a stagione) stipulati al momento della firma del contratto, mentre il Milan, per il quale è l'avvocato Cantamessa ad occuparsi del tutto, sta cercando di fare in modo di evitare una vera e propria causa. E' chiaro comunque che Seedorf, dopo essere stato accolto come salvatore della patria, non ha per nulla gradito il modo con cui è stato trattato sul finire della stagione e come è stato poi messo alla porta, per cui non ha intenzione di fare sconti.