Milan, cancellata l'amichevole con la Solbiasommese. Rami pronto all'esordio 

10:59 - Prosegue la marcia d'avvicinamento del Milan alla ripresa del campionato, fissata per il 6 gennaio a San Siro con l'Atalanta. I rossoneri, però, non disputeranno l'amichevole prevista per venerdì contro la Solbiasommese. La partita è stata cancellata e la squadra si allenerà regolarmente alle 14.30 a Milanello. Adil Rami, uno degli ultimi arrivati, spera di convincere Allegri a schierarlo subito da titolare. Sabato arriva anche Honda.



Il giapponese, a differenza di Rami, non sarà disponibile per il match dell'Epifania, ma sarà al 'Meazza' per vedere la gara dei compagni. Mercoledì prossimo, invece, si passerà alla presentazione ufficiale di fronte ai giornalisti, in vista dell'esordio che potrebbe avvenire il 12 col Sassuolo. Rami, come detto, si gioca un posto da titolare già con l'Atalanta: piace l'applicazione del francese ex Valencia, che sarà convocato e rischia di soffiare il posto a Zapata. Pochi dubbi in attacco, dove con ogni probabilità sarà confermato il reparto visto con l'Inter prima della sosta: Kakà e Saponara alle spalle di Balotelli.