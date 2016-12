Milan, buona la prima: battuto il Renate 2-0

Vittoria in amichevole per il nuovo Milan targato Inzaghi: 2-0 contro il Renate, in quel di Solbiate Arno. Le reti, una per tempo, portano la firma di El Shaarawy, bravo a ribattere in rete una suo palo colto su assist di Zaccardo, e di Saponara, con un destro al volo mal controllato dal portiere Vannucchi. Ottima prova di Modic, male invece Niang. Giudizio sospeso su Alex: troppo poco tempo a sua disposizione per integrarsi.