Milan, Berlusconi punge: "Se non fanno quello che dico io..." 

19:04 - Atteggiamento, gioco e risultato. Una serata di basso gradimento quella vissuta ieri dal presidente Silvio Berlusconi che dopo il gol di Tevez che ha spianato la strada del successo juventino contro il Milan ha lasciato amareggiato San Siro. Amarezza espressa oggi a chiare lettere: "Io vado anche a Milanello a sostenere la squadra ma se poi non fanno quello che dico io...". Inzaghi può stare tranquillo ma questo suona come un primo avvertimento.

Poche parole pronunciate a margine di un intervento presso la Scuola di Formazione di Forza Italia, risposta quasi forzata di fronte all'insistenza dei presenti, delusi come il presidente per la sconfitta contro i bianconeri e più in generale per una prestazione che ha evidenzato quanto sia ancora grande la distanza tra i campioni d'Italia e i rossoneri. La stessa delusione evidenziata dal commiato presidenziale da San Siro subito dopo la rete del successo bianconero di Tevez, una vittoria oltretutto timbrata Max Allegri, allenatore mai granché amato dal numero uno milanista. Amato resta invece sempre Pippo Inzaghi: la tirata d'orecchie può starci, l'avveritmento pure, ma nulla più. Il progetto è chiaro, i passi falsi fanno parte del cammino.