Milan, Berlusconi: "Piena sintonia con Galliani e Seedorf" 

23:21 - "Leggo versioni contrarie al vero circa la cena che si è tenuta ad Arcore martedì scorso. Miei ospiti Galliani e Seedorf. Tale cena si è svolta in un clima di assoluta cordialità e in totale sintonia". Lo precisa Silvio Berlusconi, presidente del Milan, in una nota. Anche Galliani è intervenuto sulla vicenda: "Un titolo per la serata? Tutti insieme appassionatamente". Sui diverbi fra presidente e allenatore: "La marcatura era a zona, molto blanda".

Galliani, intervenuto a 'Sky' prima dell'anticipo col Bologna, ha parlato anche di Balotelli. "Balotelli è certamente un campione, non dimentichiamo che non aveva mai giocato da titolare all'Inter e al Manchester City. Mario ha cominciato a giocare con continuità da noi e ha bisogno dei suoi tempi", ha spiegato l'ad rossonero, per poi aggiungere: "Vedendolo giocare ha tutto, non può non diventare un campione".