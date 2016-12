Milan, Berlusconi: "Non sono soddisfatto, come tutti i tifosi" 

20:38 - "Non sono soddisfatto del Milan, come tutti i tifosi". A dirlo il presidente rossonero Silvio Berlusconi: "La differenza - ha continuato in un'intervista esclusiva rilasciata a Sportmediaset - è che io ci metto anche i soldi. Balotelli? Deve imparare a fare la prima punta, stare più vicino alla porta e segnare. Per vincere bisogna fare gol: un giorno voglio incontrarlo e spiegarglielo". Il futuro di Seedorf? "Decideremo a fine stagione".

Non soddisfatto, dunque, il presidente. Soprattutto all'indomani della sconfitta contro l'Atalanta: "Non mi aspettavo certo di perdere" ha continuato al microfono di Gabriele Cattaneo. "Soffro, come tutti i tifosi. Ma in più io ci metto anche il grano, quindi soffro un po' di più. E' andata male. Ma ricordo a tutti che abbiamo avuto anni di straordinari successi, che siamo ancora la squadra più titolata al mondo ma che soprattutto stiamo già lavorando per il Milan del futuro. Quindi mettiamo alle spalle questa stagione, guardiamo avanti e torniamo a essere quegli straordinari protagonisti che siamo stati per anni".



Protagonisti con quale allenatore? Ancora con Seedorf? "Decideremo alla fine della stagione - ha dichiarato il presidente - dopo l'ultima partita. Riuniremo il Consiglio e il Consiglio sentendo quello che è il parere del presidente prenderà una decisione".



E' un futuro che resta dunque sempre in bilico quello dell'attuale allenatore del Milan. Anche per un gioco che non soddisfa il numero uno rossonero: "Non sono soddisfatto. No. Per niente. Quindi credo che dovremo riflettere anche su questo fatto".



Come ci sarà da discutere anche sul ruolo in campo di Mario Balotelli: "Ha straordinarie potenzialità" ha concluso Berlusconi. "Contro l'Atalanta ha colpito un palo con un tiro favoloso, è stato sfortunato. Deve però imparare a fare la prima punta perché secondo tutti noi lo è. Ma lui finora non ha ancora imparato. Ecco perché un giorno mi piacerebbe incontrarlo e fargli qualche domanda. Gli chiederei: Mario, secondo te, noi andiamo in campo per vincere o perdere? E lui risponderà: per vincere! E secondo te per vincere dobbiamo fare gol o no? Fare gol! E per fare gol dobbiamo tirare in porta o no? Tirare in porta! E per tirare in porta dobbiamo stare vicino alla porta o no? Stare vicino? E allora perché giochi anche nella nostra metacampo? Tutto qui. Speriamo impari".