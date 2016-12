Milan: Berlusconi due ore a Milanello

19:38 - Due ore a Milanello. Tanto è durata la visita del presidente rossonero in ritiro, a pranzo con Galliani e Inzaghi e poi a colloquio con la squadra. Dalle 14,20 fino a poco dopo le 16, quando l'elicottero con a bordo Berlusconi ha lasciato Milanello. E' il quarto venerdì consecutivo per il presidente in ritiro, ennesima conferma di come si sia riavvicinato alla squadra, a Pippo Inzaghi e dinanzi a una stagione che deve essere quella del pieno rilancio milanista. Obiettivo minimo: il ritorno in Champions League.

Per quanto riguarda la squadra, El Shaarawy si è fermato per un'infiammazione alla caviglia destra, come hanno confermato gli esami. Non c'è allarme in casa Milan, ma prendersi tutte le precauzioni del caso è d'obbligo. L'attaccante, che è tornato non in perfette condizioni dalla Nazionale, probabilmente non giocherà a Parma. Così tocca a Fernando Torres, debutto dal primo minuto. Dopo la visita di Berlusconi, l'allenamento della squadra.



Sulla formazione, Pippo sembra aver pochi dubbi, ancora meno dopo il possibile forfait di El Shaarawy. In attacco spazio dunque a Fernando Torres provato a lungo nel ruolo di prima punta con ai lati Menez e Honda. Schieramento che piace molto anche al numero uno rossonero.