Milan, Berlusconi congela Seedorf: "Si decide a fine stagione"

22:17 - Rimandato anche se, di fatto, quasi bocciato. Il futuro di Clarence Seedorf resta appeso a un filo sottilissimo e condizionato al risultato delle prossime due partite. Lo dice Silvio Berlusconi a Radio Capital: "Il futuro di Seedorf lo decidiamo tutti insieme, nella riunione del Cda alla fine del campionato. Ha un contratto che dice starà con noi prossimi due anni". Poi a una emittente toscana, Italia 7, Berlusconi parla di Montella, uno dei candidati alla panchina rossonera.

A fine stagione, già, anche se qualcosa, almeno stando al consiglio dato a Prandelli, non deve essergli troppo piaciuto: "Io Balotelli ai Mondiali lo porterei - dice Berlusconi - ma Prandelli si prepari a fare un grande lavoro, a convincerlo sulla sua posizione in campo. Noi, al Milan, ancora non siamo riusciti".

Il numero uno rossonero parla poi del futuro del club e delle voci su una possibile cessione di una quota: "Vendere? No penso di no, nonostante una squadra di calcio abbia molte difficoltà nel panorama internazionale a restare protagonista per il denaro arabo con cui è difficile competere, penso a squadre come il Psg detenuto da chi ha ricchezze senza limiti".

BERLUSCONI: "MONTELLA MI E' SIMPATICO"

Intervistato poi da un'emittente toscana a proposito delle voci che vogliono Montella fra i candidati alla panchina del Milan, Berlusconi ha detto: "Montella mi sembra che abbia fatto bene alla Fiorentina fino a questo momento e personalmente mi è molto simpatico. Se è da Milan? E' una cosa ancora tutta sulle nuvole. Aspettiamo il finale di campionato e poi, come è sempre stato al Milan, decideremo tutti insieme, con i dirigenti, che hanno la responsabilità della squadra, e con il consiglio d'amministrazione. Quando terminerò la mia attività politica mi occuperò direttamente del Milan, un club che è ancora la squadra più titolata al mondo".