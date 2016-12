Milan, Ben Arfa alternativa a Cerci per la fascia destra 

17:05 - Hatem Ben Arfa: ecco il nuovo obiettivo di mercato del Milan. Classe 1987, mancino che gioca sulla fascia destra, contratto in scadenza con il Newcastle nel 2015, valutazione abbordabile, non superiore agli otto milioni di euro: caratteristiche che rendono il francese di origini tunisine un prospetto quanto mai appetibile e abbordabile. Non una prima scelta ma un'ipotesi che ha preso corpo nelle ultime ore viste le difficoltà per Alessio Cerci.

Cresciuto nel Lione, protagonista nel 2008 di un tormentato passaggio al Marsiglia, dall'estate del 2010 Ben Arfa si trasferisce in Inghilterra, al Newcastle. Una promessa non mantenuta, a causa soprattutto di un bruttissimo infortunio, uno scontro di gioco con Nigel De Jong che gli costa la frattura di tibia e perone. Un lungo stop che ne pregiudica l'esplosione e che progressivamente lo mette ai margini del progetto dei Magpies. A 27 anni compiuti quella col Milan, come scrivono in Inghilterra, potrebbe essere dunque l'occasione per il rilancio: a patto che quella rossonera non sia una mossa interessata, mirata a far calare le pretese del Torino per quello che, come caratteristiche tecniche, resta l'obiettivo primario per il ruolo di esterno destro, cioé Alessio Cerci. Sul quale, da ultimo, è piombato però anche l'Atletico Madrid di Simeone. Nel gioco dei rilanci incrociati, le quotazioni di Ben Arfa restano invece stabili e, cosa più importante in questo momento, non proibitive.