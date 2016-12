Milan: Barbara Berlusconi, no comment su Seedorf 

13:34 - Il futuro di Clarence Seedorf sulla panchina del Milan è sempre più in bilico, ma Barbara Berlusconi taglia corto: "No comment, sono valutazioni che non competono a me". L'ad e vicepresidente rossonera, interpellata dall'Ansa, ha poi fatto i complimenti alla Roma per la vittoria: "E' giusto riconoscere la superiorità tecnica dei giallorossi. Complimenti alla società per aver costruito una squadra con un organico così forte".

A proposito del suo futuro, nemmeno Seedorf dopo Roma-Milan ha avanzato ipotesi, o pretese. Silenzi, anche da Arcore. Come se il Milan, a prescindere da come finirà la stagione, con o senza Europa League, avesse già deciso. Di cambiare. Ipotesi-Inzaghi, sopra le altre. In misura minore, Luciano Spalletti. Poi Montella, ma il tecnico della Fiorentina ha già espresso il suo parere: preferisce restare dov'è. Vedremo.

Sul conto di Seedorf, che Silvio Berlusconi ha voluto alla guida del Milan, perché sono tramontati stima e progetti? E la situazione è irrecuperabile? E l'Europa League potrebbe far comodo, al tecnico olandese? Sono domande, oggi, alle quali la risposta ha un senso soltanto negativo, per una strada già scelta, ammesso che lo sia già al cento. Non rimane che attendere. Sarà Silvio Berlusconi a porre il sigillo.