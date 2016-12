Milan, Barbara Berlusconi: "La famiglia continuerà a investire nel club"

11:18 - "Ribadisco l'impegno della mia famiglia che non vuole e non deve mai mancare: c'è interesse a valorizzare questo asset e continuare a investire nel Milan. Però cerchiamo anche nuovi soci". Così l'ad rossonero Barbara Berlusconi, in occasione della presentazione della nuova sede, ha voluto rinnovare la fiducia della famiglia al progetto. "La nuova sede fa parte di una strategia per aumentare le risorse da dedicare a giocatori per i futuri successi".

Ma la sede è solo l'inizio del cammino verso la nuova era rossonera. "Dopo la nuova sede, primo risultato tangibile della voglia di cambiare e ripensare al modello di sviluppo del nostro club, c'è lo stadio di proprietà nei piani del Milan", ha spiegato Lady B. "Anche lo stadio è stato al vaglio negli ultimi mesi - ha confermato Barbara - ci permetterà di fare un balzo in avanti e continuare a competere con i club più forti dal punto di vista commerciale e sportivo in Europa".



Presentando la nuova sede del club, che da novembre è stata trasferita da via Turati a via Aldo Rossi 8, in Zona Portello, l'ad responsabile del settore commerciale ha scelto di partire dal concetto di famiglia, "perché il Milan è molto più di una semplice azienda". "Quando una famiglia deve progettare il suo futuro, deve partire dalla casa e noi ne avevamo bisogno di una moderna e funzionale per affrontare le sfide del futuro, un luogo di incontro e relazione con i tifosi, una realtà aperta alla città di Milano, all'Italia e a tutto il mondo", ha spiegato l'ad rossonero.



Passione Milan

Barbara Berlusconi ha il Milan nel cuore, una passione ereditata dal padre: "Mio papà mi ha ispirato molto, mi ha portato spesso allo stadio. Da parte sua ho ricevuto molti consigli".



Nessuna cessione del club

Negli ultimi mesi si è parlato molto sui giornali della cessione del Milan, ma non c'è nulla di vero. La mia famiglia vuole continuare ad investire nel club. Diverso il discorso di una partnership, sarebbe una cosa ben vista e i miei prossimi viaggi in Medio Oriente o America va anche in questa direzione



Il rapporto con Galliani

"Il mio rapporto con Galliani è molto positivo, c'è stato un confronto di visione, anche duro, ma ora abbiamo ritrovato obiettivi comuni. Il nostro rapporto è sereno".



Porte aperte a Paolo Maldini

Barbara Berlusconi apre le porte a Paolo Maldini: "Per me è e resta una bandiera del Milan. Ho parlato con lui, è disponibile e credo che un suo arrivo sarebbe positivo e auspicabile, se lui volesse darci un contributo".



Il progetto del museo

"Il museo si chiamerà Mondo Milan, poi ci sarà uno store tutto rossonero e un ristorante. Abbiamo deciso di trasferirci qui perchè il Portello è una zona vicina a San Siro. La piazza vicino a Casa Milan è una delle più grandi di Milano e speriamo che presto diventerà lo scenario dove i nostri tifosi potranno festeggiare i prossimi trionfi". ""Il pubblico arriverà dall'entrata del Museo, che si chiamerà Mondo Milan: sarà di 1000 mq e racconterà la storia del club attraverso video, foto e cimeli storici - ha aggiunto Jaap Kalma, direttore commerciale del Milan -. Si arriverà poi alla sala con tutti i trofei che ha vinto il Milan e ad una sorta di Hall of Fame, con i 100 giocatori più importanti della storia del Milan. Apriremo con una mostra temporanea con tutti i palloni d'oro della storia del Milan".