Milan, Barbara Berlusconi: "L'Atletico è il modello: nostro dovere tornare in Champions" 

10:10 - A Lisbona per una serata definita eccezionale, per una finale di Champions che l'ad del Milan Barbara Berlusconi si augura possa un giorno rivedere protagonisti i rossoneri: "L'Atletico è il modello da seguire, l'esempio di come la programmazione sia fondamentale per superare le difficoltà economiche. Il Milan esce da una stagione molto deludente, nostro dovere tornare in Champions. Pronostico? Real fortissimo ma attenzione alle sorprese".

La prima finale da dirigente. Per ora come spettatrice più o meno distaccata, sognando ovviamente di poterla vivere un giorno con ben altro pathos, con il Milan in campo. "E' una serata di calcio eccezionale - ha dichiarato l'ad rossonero Barbara Berlusconi al microfono di Angiolo Radice - che non volevo assolutamente perdere. Sono a Lisbona per incontri di lavoro e Real-Atletico è una finale imperdibile. La squadra di Simeone è il modello, l'esempio di come attraverso una buona programmazione, una buona struttura e una buona rete di osservatori si possano raggiungere grandi obiettivi anche con risorse economiche non infinnite. Ha vinto la Liga contro squadre come Real e Barcellona che hanno una forza economica enormemente superiore e anche se lo paragoniamo al nostro calcio, si vede come l'Atletico è un club che ha un monte ingaggi e un fatturato decisamente inferiori a Juve e Milan: va preso come modello".



Ripartire da qui insomma per tornare al più presto protagonisti in Europa: "E' importante per tutto il nostro movimento che le squadre italiane tornino ad alti livelli. Il Milan esce da una stagione molto deludente: è una situazione che noi rossoneri non siamo abituati a vivere, adesso il nostro dovere è tornare in Champions".