Milan, Barbara Berlusconi: "L'anno prossimo torneremo in Champions"

16:50 - Barbara Berlusconi non si nasconde e fissa subito l'obiettivo del Milan per la prossima stagione. "Vogliamo tornare in Champions League l'anno prossimo", ha spiegato l'amministratore delegato rossonero a margine di un evento alla Banca Popolare di Milano. "Ci siamo incontrati con mister Inzaghi per pianificare sul piano commerciale la prossima stagione - ha aggiunto -. Stiamo lavorando bene e lui è molto carico".

Idee chiare in casa Milan. A partire da Lady B, che ha fissato il target per la stagione 2014/2015. L'obiettivo è tornare subito tra i grandi club d'Europa. E l'ad rossonero non usa giri di parole per definire il concetto: "Vogliamo tornare in Champions l'anno prossimo", ha spiegato, dettando i tempi della rinascita rossonera. La prossima stagione sarà cruciale per il nuovo Milan. A partire dal contributo del nuovo tecnico Pippo Inzaghi, chiamato a far ritornare il Milan ai vecchi fasti e a risvegliare la passione dei tifosi.



Nel frattempo Lady B si gode il successo di Casa Milan: "Sta diventando un punto di riferimento per tutta la città e tutti gli appassionati". "Il Museo suscita interesse ed emozioni - ha concluso -. Tutto questo ci rende orgogliosi. D'altronde il Museo e la struttura sono un modo per incontrare i nostri tifosi e ci sta aprendo nuove opportunità e percorsi".