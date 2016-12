Milan, Barbara Berlusconi: "E' urgente cambiare, prestazione inaccettabile"

07:42 - Tensione alle stelle in casa Milan dopo la sconfitta in casa del Sassuolo che potrebbe anche costare la panchina a Massimiliano Allegri. L'ad rossonero Barbara Berlusconi è stata chiara: "Una serata deludente, come altre. E' necessario e urgente cambiare. Non è più tollerabile che i tifosi assistano a prestazioni inaccettabili come questa". Lunedì una comunicazione ufficiale sul futuro di Allegri che a Premium conferma: "Io non mi dimetto".

Magari non cambierà nulla, ma la sensazione in casa Milan è che qualcosa si stia muovendo dal punto di vista tecnico. Ecco quindi che la sconfitta col Sassuolo potrebbe essere l'ultima panchina rossonera di Massimiliano Allegri. Le dichiarazioni di Barbara Berlusconi all'Ansa fanno discutere: "Una serata deludente, come altre, che conferma come sia necessario e urgente, con il contributo di tutti, cambiare - ha spiegato l'ad rossonero - Non è più tollerabile che i nostri tifosi assistano a prestazioni inaccettabili come queste". Un'accusa diretta al tecnico livornese che precede di qualche ora un "comunicato ufficiale sul futuro dell'allenatore" atteso per il day-after il ko di Reggio Emilia.

ALLEGRI: "IO NON MI DIMETTO"

Se addio sarà, però, verrà deciso dalla società l'esonero. La posizione di Allegri infatti è chiara: "Non ho intenzione di dimettermi - ha spiegato a Premium Calcio -. Se lo pensassi, l'avrei già fatto tempo fa. La società farà le sue valutazioni, io mi prendo le responsabilità di questa sconfitta". Uno stop "strano" commenta il tecnico che aggiunge: "Abbiamo preso tre gol in modo facile e senza capire il perché. Non stavamo nemmeno subendo il Sassuolo. Abbiamo fatto bene subito e poi siamo stati ingenui nel subire i tre gol. E' una sconfitta che brucia e alla fine siamo stati sfortunati tra pali e traverse". Nessun rimpianto in caso di esonero: "Mai avuti in vita mia. Non li avrei neanche al Milan. Nessun rimpianto di essere rimasto, nè di come ho lavorato".

IPOTESI INZAGHI TRAGHETTATORE

Il club ha fatto intendere di essere in procinto di dare, lunedì, una comunicazione importante. La notte, dopo il duro commento di Barbara Berlusconi alla sconfitta ("E' urgente cambiare. Sconfitta inaccettabile", ndr), porterà consiglio ai massimi dirigenti rossoneri. La sensazione, però, è che la squadra possa essere affidata a Filippo Inzaghi fino al termine del campionato. Poi toccherà a Seedorf, tecnico designato per l'anno prossimo.