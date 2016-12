Milan, Barbara Berlusconi: "Balotelli non è insostituibile"

22:36 - Dopo la sede c'è lo stadio di proprietà: è questo il sogno di Barbara Berlusconi. Casa Milan è solo il primo passo, ora la figlia del patron alza l'asticella: "Stiamo lavorando sul territorio milanese. A breve partirà il bando per l'area di nostro interesse. Come data spero che tra il 2019 e il 2020 il Milan possa avere il suo stadio. Lo chiederò come regalo a mio padre". Sul mercato: "Balotelli non è insostituibile. Kakà? Deciderà lui".

Congedato Seedorf e affidata la squadra a Inzaghi, l'obiettivo del Milan è quello di tornare subito competitivo in campionato: "Seedorf è arrivato al Milan in una situazione complicata - ha detto Barbara Berlusconi -. Ha fatto bene e io gli auguro il meglio per la sua carriera futura e credo che potrà fare bene nelle squadre che andrà ad allenare. Inzaghi ha la mentalità del vincente e siamo sicuri che farà bene, spero che possa contagiare con il suo entusiasmo tutta la squadra. Abbiamo l'obiettivo di tornare in Champions, quello è un must ed è troppo importante per noi arrivare nei primi tre posti per dare continuità alle nostre inziative".



Per puntare ai primi tre posti serviranno investimenti importanti: "Il Milan è un club molto solido, siamo tra i primi club italiani e ci piazziamo molto bene in Europa per il fatturato - spiega l'a.d. rossonero -. Investiamo molto di più rispetto a molte squadre, come ad esempio l'Atletico Madrid. Mio padre ha voglia di investire ancora nel Milan e sicuramente lo strutturerà per dare un po' di solidità in più".



In tema di mercato, Barbara rimane inizialmente abbottonata: "Preferisco parlare per la mia area e le mie competenze. Sono all'inizio di un'avventura e quello che verrà fatto di positivo lo vedremo nei prossimi anni. Siamo all'anno uno e confido molto nelle iniziative che proporremo nei prossimi anni e spero che il signor Galliani sappia fare un lavoro eccezionale per riportarci in Europa". Poi però si parla di Iturbe, obiettivo rossonero, e la figlia di Silvio Berlusconi non si nasconde: "Lo trattano mio padre e il signor Galliani". Forte e chiaro il messaggio indirizzato a Balotelli: "E' un grande giocatore ed un grande talento italiano. Tuttavia penso che nessuno è insotituibile e vedremo cosa succederà. Kakà? E' un giocatore che ha fatto la storia del Milan. So che sta prendendo una decisione importante e che deve prendere con assoluta serenità. Saremmo felici se rimanesse ma prenderemmo atto della scelta se volesse andare via".