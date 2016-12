Milan, Balotelli stringe i denti per la Juve e lavora duro a Milanello

19:41 - La spalla non è ancora al meglio, ma Mario Balotelli stringe i denti e lavora sodo per rientrare al più presto in campo, magari già domenica per il big match contro la Juventus. "Lavorando duro a Milanello!", ha scritto Supermario su Twitter, pubblicando una foto con la borsa del ghiaccio sulla spalla infortunata dopo una seduta extra di fisioterapia nel giorno di recupero della squadra.

Balo stringe i tempi. La botta alla spalla fa ancora male, ma la voglia di rientrare in un momento cruciale della stagione è più forte del dolore. La sfida con la Juve è troppo importante per il cammino dei rossoneri in campionato. E non solo. E così Mario non si risparmia e si presenta a Milanello anche nel giorno di pausa per continuare la riabilitazione e recuperare in tempo per la partita di domenica. L'entusiasmo e l'impegno di Balo, del resto, sono testimoniati dalla foto pubblicata su Twitter accanto al fratello Enoch Barwuah. Sorridente, Mario appare a petto nudo con la borsa del ghiaccio sulla spalla infortunata dopo una seduta di fisioterapia. Supermario non molla. Con la Juve vuole esserci.

PAZZINI: DUE GIORNI DI RIPOSO

Serviranno due giorni di riposo, poi Giampaolo Pazzini dovrebbe tornare a disposizione del Milan in tempo per la sfida contro la Juventus di domenica, quando potrebbe giocare con una maschera a protezione del naso, infortunato contro la Sampdoria. L'attaccante si è sottoposto a indagini strumentali ed è stato visitato dal prof. Renato Gaini, specialista in otorinolaringoiatria, che ha diagnosticato una lussazione della cartilagine nasale, ulteriormente ridotta e immobilizzata.