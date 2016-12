Milan, Balotelli: "Sono contento di essere un trascinatore per questa squadra"

09:58 - "Sono contento di essere un trascinatore per questa squadra", Mario Balotelli carica il Milan e lancia Clarence Seedorf: "Il mister è un grande, è una brava persona, soprattutto sa legare molto con i giocatori, forse perché ha giocato fino a poco tempo fa, ha tanta voglia di fare bene, di vincere e fare divertire. La pensiamo tutti come lui, per questo ci troviamo tutti molto bene". L'obiettivo?: "Battere l'Atletico in Champions".

L'attaccante, a Milan Channel, ha poi aggiunto: "Sono contento di giocare in questa grande squadra, soprattutto nei momenti difficili, perché in quelli facili sono capaci tutti, è in quelli difficili che è necessario tirare fuori il meglio di sé. Adesso ci troviamo in una situazione migliore di qualche tempo fa, ci stiamo tirando fuori a poco a poco. Sono veramente contento di essere qui, ho trascorso un anno davvero bello in rossonero e spero di continuare così. Io sono importante come tutti gli altri miei compagni, come gli altri dieci che scendono in campo con me, come chi sta in panchina o in tribuna. E' normale che, essendo un attaccante, con i gol ho qualche occasione in più di trascinare la squadra e ho un po' di responsabilità in più".

Poi la sfida sulla Champions League: "Per quest'anno quello che spero è arrivare in una posizione per giocare in Europa e soprattutto di riuscire a battere l'Atletico Madrid in Champions o almeno di giocare due grandi partite. Per il Mondiale vedremo la prossima estate, spero il meglio perché è il mio primo Mondiale ed è la competizione più importante per ogni giocatore. Un saluto a tutti i tifosi del Milan, grazie per il vostro supporto e venite sempre allo stadio".