Milan, Balotelli si sfoga: "Se sono un peso per i tifosi, posso anche andare via"

16:05 - La crisi del Milan ha in Mario Balotelli la sua punta dell'iceberg. L'attaccante bresciano è nel mirino dei tifosi e di alcuni compagni e lo sa bene. Forse per questo ha scelto il suo profilo privato di Facebook per sfogarsi, anche se non pubblicamente. "Sono milanista dalla nascita, ma se per i tifosi sono un peso, posso anche andare via e me ne farò una ragione, bisogna essere chiari e onesti", ha scritto il rossonero.

Balotelli, poi, scende in difesa di Seedorf e Galliani. "Date tempo a Seedorf e ne usciremo, non si può criticare un'allenatore dopo 2 mesi. Capisco il malessere dei tifosi, loro hanno il palato fine, la contestazione mi ha fatto male", ha aggiunto. Sull'ad: "Nessuno può permettersi di criticare Galliani o di licenziarlo, è il migliore al mondo nel suo ruolo".