Milan, Balotelli: "Seedorf somiglia a Mourinho" 

16:36 - Con Seedorf al timone del Milan, Mario Balotelli sembra aver ritrovato voglia e serenità. Il gesto d'intesa dopo il gol realizzato al Verona, sintetizza un rapporto nato benissimo, che SuperMario, di giorno in giorno, arricchisce di particolari. L'ultimo, ad esempio, è un paragone eccellente con un suo ex allenatore: "In Seedorf ho rivisto la cattiveria e la voglia di vincere di Mourinho" ha spiegato Balo al settimanale 'Chi'.

Balo era stato uno dei primi giocatori con cui il nuovo allenatore si era intrattenuto nel giorno dell'insediamento a Milanello. Poi, domenica sera, il gol decisivo e gli apprezzamenti per il nuovo modulo, che pone Balotelli al centro dell'attacco e più vicino all'area di rigore, come chiedeva fra l'altro anche il presidente Berlusconi. Fra Clarence e SuperMario, insomma, il feeling è sbocciato sin da subito: per il Milan è un bel vantaggio.