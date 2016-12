Milan: Balotelli salta la Juventus

19:20 - Niente da fare per Balotelli, ancora alle prese con il problema alla spalla destra rimediato contro l'Atletico Madrid. SuperMario ha provato fino all'ultimo a recuperare in vista della sfida di domenica con la Juve ma alla fine ha dovuto dare forfait. L'attaccante, che ha lasciato Milanello mentre i compagni cominciavano la rifinitura, non è stato così convocato per la gara con i bianconeri. Da quando è al Milan non ha mai giocato contro la Juve.