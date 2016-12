Milan, Balotelli: gol, dedica e rabbia. "Lasciatemi tranquillo"

00:07 - Ha risolto la partita con una gol da capogiro per chiudere una settimana che è stata difficile, di lacrime e polemiche. Per questo forse Mario Balotelli non nasconde una certa amarezza al termine della gara contro il Bologna: "Ho guardato il portiere ed era un po' fuori: ho tirato di collo pieno ed è andata bene, un bel gol. Si guarda un po' troppo alla mia vita privata e consiglierei a tutti di lasciare perdere: io sono la punta della Nazionale".

Balotelli analizza poi la prova sua e del Milan, in generale non ottima: "Oggi ho risolto la partita con un gol, il mister mi dà fiducia e devo trascinare la squadra. Oggi non è stata una bella partita, per niente. Pazzini? Quando c'è lui facciamo sempre gol, ci sarà tempo di provare a giocare insieme. La dedica? Dico solo buon San Valentino alla mia fidanzata, questo gol è per lei, per Fanny che amo molto".Infine sul suo rapporto molto stretto con Seedorf: "Sì, lui ci spinge e cerca di trascinarci. Oggi era arrabbiato, perché stavamo giocando male. E lui fa bene a essere arrabbiato se giochiamo così. Dice che non sono un campione? Queste sono cose che dite voi giornalisti, io non l'ho sentito e non so se l'ha detto. Per me parla il campo, io parlo in campo".



Sulla questione è intervenuto anche Galliani, che ha sciolto ogni dubbio: "Credo che quello di Mario sarà il gol dell'anno, era difficile farlo, senza rincorsa, con un'esplosione di potenza incredibile. Quando hai grandi campioni - dice l'ad rossonero a Milan Channel - con un tiro ti possono risolvere il match. Stanotte me lo guarderò in continuazione". Poi sulla gara: "Il Bologna era difficile da superare e ce l'abbiamo fatta con la giocata di un grande campione come Mario. Balotelli deve acquistare continuità ma ha tutto per diventare un grande campione".



Infine parlando della cena di martedì ad Arcore, Galliani sottolinea che "Seedorf è un allenatore che il presidente ha fortemente voluto, convinto da qualità umane e tecniche. Dieci punti in 5 partite sono da primissimi posti, il vento è abbastanza cambiato. Fra cinque giorni c'è la Champions e speriamo di andare avanti".