Milan, Balotelli fatica a New York 

11:41 - Basta foto con il fucile, ora Supermario Balotelli usa Instagram per dare un messaggio positivo a tutto l'ambiente Milan. L'attaccante è in vacanza in America, ora a New York dopo la tappa a Miami, con la futura moglie Fanny Neguesha, ma sta seguendo il programma d'allenamento dettato da mister Inzaghi. Balo fatica in palestra e ha voluto farlo sapere al mondo con un video e tre foto postate sui social nella notte. Pippo, contrario all'uso dei Sociale, siamo sicuri che questa volta chiuderà un occhio.

GUARDA IL VIDEO