Milan: Balotelli e De Sciglio saltano la Sampdoria

17:54 - Brutte notizie in casa Milan dove l'infermeria torna a riempirsi dopo la Champions League. Mario Balotelli e Mattia De Sciglio sono costretti a saltare la trasferta di campionato in casa della Sampdoria. SuperMario ha subito una contusione alla spalla destra senza lesioni ossee e starà fuori circa 10 giorni. Per il terzino, invece, trauma contusivo e distorsione alla caviglia sinistra. Ancora da valutare i tempi di recupero.

Il comunicato del Milan

"Mario Balotelli ha subito una contusione alla spalla destra. Il calciatore si è sottoposto oggi a esami medici strumentali e a visita specialistica con il prof. Alessandro Castagna, che ha escluso lesioni ossee e diagnosticato una sofferenza di primo grado dell’articolazione acromion claveare. Lo specialista ha previsto una prognosi di 10 giorni salvo complicazioni, ma ha anche lasciato la possibilità di riduzione dei tempi in base all’evoluzione clinica. Sempre durante la partita di ieri, Mattia De Sciglio ha riportato un trauma contusivo e distorsivo della caviglia sinistra. Gli esami medici strumentali hanno escluso lesioni ossee. La prognosi verrà stabilita dopo prossime, ulteriori valutazioni mediche"