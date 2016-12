Milan, Balotelli contestato a Malpensa: "Torna all'Inter"

21:23 - Il Milan è rientrato dalla trasferta spagnola di Champions League in casa dell'Atletico Madrid e i rossoneri all'aeroporto di Malpensa hanno trovato un'accoglienza piuttosto fredda. Poche persone, ma comunque arrabbiate per l'eliminazione. Tra i più bersagliati, Mario Balotelli, uscito per ultimo: "Non hai più scuse - gli ha urlato un tifoso -, torna all'Inter". Nemmeno Galliani è stato risparmiato da qualche critica.

Nessun gesto violento né, per fortuna, degli animi troppo accesi. La quasi indifferenza nella quale il Milan è rientrato in Italia dopo la figuraccia europea è un po' il termometro della stagione rossonera. Qualche tifoso però ha voluto ugualmente recarsi a Malpensa, al Terminal 2, per far testare da vicino l'umore del popolo milanista. Sotto accusa Mario Balotelli, riporta la Gazzetta dello Sport, invitato dai presenti a tornare a vestire la maglia dell'Inter, ma anche Galliani, Emanuelson e altri.

IL SUO PROFILO TWITTER "OSCURATO"