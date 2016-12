Milan, Balotelli compie 24 anni: è l'ora della maturità

20:22 - Archiviata la festa in casa Milan per il compleanno di SuperPippo Inzaghi, è il turno di Mario Balotelli di spegnere le candeline sulla torta a Milanello. Ventiquattro per la precisione, un punto di svolta nella vita, professionale e non, del giocatore più discusso d'Italia. L'età è quella della maturazione definitiva ed è esattamente ciò che si aspetta la società e la Nazionale, da cui sono arrivati gli auguri via Twitter.

"Dopo 30 gol in 54 partite rossonere e dopo 13 gol in 33 presenze azzurre, - si legge nel messaggio d'auguri apparso sul sito del Milan - Mario Balotelli da tutti considerato come un veterano, è un giovane calciatore con tanti margini di miglioramento davanti a se. Ma oggi, nel giorno del suo compleanno, ai Milanisti poco importa del giudizio tecnico e del personaggio. Oggi un Rossonero vero, uno di noi, compie gli anni ed è bello fargli gli Auguri. Buon Compleanno Mario."



IL RINGRAZIAMENTO SU INSTAGRAM