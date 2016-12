Milan, Balotelli bocciato: bisogna puntare ancora su di lui? 

19:04 - Mario Balotelli ha fallito ancora una volta, ha perso un'altra occasione per dimostrare che è un campione vero, quel giocatore in grado di decidere le partite. Supermario resta ancora incompiuto in un sera in cui tutti si aspettavano molto da lui. Contro l'Atletico Madrid si è meritato un'insufficienza piena: nessun gol e tanto nervosismo. La pazienza di società e tifosi sembra essere finita: Balo farà ancora parte del futuro rossonero?

L'interrogativo è d'obbligo e apre una riflessione che porta diritta a un'altra domanda: Balotelli è l'uomo su cui puntare per rifondare la squadra? Al momento la risposta sembra essere negativa per vari motivi. Il talento c'è e quello non si discute, ma per essere calciatore ci vuole bene altro, ad esempio la testa e la personalità da leader che per ora Supermario non ha.

In campionato ha provato a fare la differenza e delle volte c'è pure riuscito ma con avversari, con tutto il rispetto, come Bologna e Livorno. In Europa è tutta un'altra storia: solo 7 gol in 29 presenze in Champions League. Quest'anno due in otto partite contro Ajax e Celtic, più uno nel preliminare. Troppo poco per uno come lui che è stato chiamato a reggere l'intero attacco del Milan. Dove è finito quel giocatore ammirato all'Europeo 2014 nella semifinale contro la Germania? Da qui alla fine della stagione mancano 11 partite e lui dovrà conquistarsi la riconferma: tutti sono sotto esame, ma gli occhi sono puntati maggiormente su di lui.