Milan-Atletico Madrid, Seedorf: "Ottima prova, è mancato solo il gol"

23:47 - La sconfitta contro l'Atletico Madrid non abbatte Seedorf, che confida nel ritorno. "Sono contento di quello che ho visto, è un'ottima prova - spiega il tecnico rossonero -. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene e ci è mancato solo il gol. Sapevamo che l'Atletico aveva le capacità per essere pericoloso. Negli ultimi minuti ci sono mancate le gambe ma abbiamo comunque concesso poco. E' finito il primo tempo ma ne manca un altro".

L'olandese analizza così l'andamento della gara: "Abbiamo avuto la superiorità nel corso di tutta la partita contro una grande squadra. Sui calci piazzati possono succedere delle cose ma anche in questo caso siamo stati sfortunati. E' finito il primo tempo ma ne manca un altro. E' una squadra che ha dato tanto quest'anno ma quando devi rincorrere i punti e l'avversario, la pressione aumenta e la squadra spende il triplo. Stiamo cercando di recuperare su tutti i fronti. Il calo fisico era netto e quando c'è questo calo la gestione è meno lucida. Ma nei novata minuti ho visto una crescita anche sotto questo profilo, quindi cerchiamo di lavorare per migliorare".



Il Milan visto stasera potrà certamente tentare la rimonta nel ritorno dell'11 marzo: "Per i giocatori è stato importante fare una buona prestazione, che li aiuterà a giocare il ritorno con fiducia. Intanto sono contento di quello che sono riusciti a fare contro una grande squadra. Facciamo fatica a fare gol? Credo sia importante creare. Abbiamo dei giocatori che hanno giocato pochissimo insieme, quindi non si può chiedere loro certi automatismi. I gol arriveranno ma questo richiede tempo. Sono arrivato da poco, per loro è tutto nuovo".