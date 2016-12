Milan, approvato il bilancio 2013: perdita di 15,7 milioni

18:17 - Nella nuova sede di via Aldo Rossi, l'assemblea dei soci del Milan ha approvato il bilancio al dicembre 2013 della società, nominando il nuovo cda. Il club rossonero ha registrato una perdita di 15,7 milioni di euro ripianata da Fininvest. All'assemblea, a differenza di Barbara Berlusconi, era presente Galliani: "Stiamo rispettando i criteri del Fair Play Finanziario Uefa. Abbassato il monte ingaggi, ma i ricavi sono diminuti".

16:50 SCIOLTA L'ASSEMBLEA

16:50 APPROVAZIONE CDA: APPROVATA LA PROPOSTA FININVEST MA SENZA UNANIMITA'

Ecco la proposta di Cda di Fininvest, nove componenti: Barbara Berlusconi, Adriano Galliani, Antonio Marchesi, Pasquale Cannatelli, Leandro Cantamessa, Leonardo Brivio, Paolo Berlusconi, Alfonso Cefaliello, Giancarlo Foscale. Il compenso per il consiglio è di 2 milioni 535mila euro. Contro hanno votato Gatti e Roversi proponendo il "compenso legato ai risultati".

16:40 GALLIANI: "SPERO BERLUSCONI RESTI ALTRI 100 ANNI, LO DICO DA TIFOSO"

Adriano Galliani ha parlato della presidenza Berlusconi: "Ha salvato il Milan dal fallimento con un investimento di risorse iperbolico. Abbiamo vinto tutto in Italia, in Europa e nel mondo. Dobbiamo ringraziare chi ha avuto genio, capacità e risorse da investire in questo club. Da tifoso dico che dovremmo sperare che Berlusconi rimanga per i prossimi 100 anni".

16:36 GALLIANI: "RISPETTIAMO IL FAIR PLAY FINANZIARIO"

"Siamo assolutamente in linea con le regole Uefa. Non so come faranno altri club italiani che hanno perso 100-200 milioni negli anni passati"

16:34 AZIONISTA GATTI VOTA CONTRO "SIAMO AI LIVELLI DI FARINA". GALLIANI NON COMMENTA

L'azionista rossonero Gatti (500 azioni) ha votato contro criticando aspramente l'operato della società di aver sbagliato la campagna acquisti. Tra gli errori indicati l'errore sul fronte Pato-Tevez e la conferma di Allegri alla guida della squadra: "Siamo ai livelli di Farina". Galliani risponde: "Non commento, ma la storia è diversa".

16:25 ABBASSATO IL MONTE INGAGGI, DIMINUITI I RICAVI

Galliani ha definito alcuni numeri del bilancio. Il monte ingaggi è passato da 176 milioni di euro a 144, mentre i ricavi sono diminuiti da 275 a 254 milioni di euro.

16:20 GALLIANI: "MERITO DI QUESTA SEDE A BARBARA BERLUSCONI"

L'ad rossonero ha parlato della nuova sede del club: "Il merito va tutto a Barbara. Oggi siamo in affito, ma abbiamo già fissato l'opzione d'acquisto della sede"

16:12 PERDITA DI 15,7 MILIONI DI EURO

Per l'esercizio di bilancio 2013 c'è stata una perdita di 15,7 milioni di euro. Fininvest ha ripianato con 22 milioni di euro, 11 in conto capitale e 9 tramite finanziamento.

16:00 INIZIA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI: ASSENTE BARBARA BERLUSCONI

I primi soci del Milan hanno cominciato ad arrivare nella sede rossonera. Loro con alcuni dirigenti e Adriano Galliani si presentano in sala stampa. Barbara Berlusconi, come previsto, è assente. Galliani diventa presidente dell'Assemblea.

15:45 CDA FINITO: ATTESA PER L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Presso la sala del consiglio al quarto piano della sede rossonera, si è riunito il cda per l'approvazione del bilancio del club al dicembre 2013.