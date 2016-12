Milan: ancora niente allenamento per Kakà 

10:19 - Altro allenamento senza Kakà per il Milan. A -2 giorni dalla sfida con il Napoli l'attaccante brasiliano è ancora a letto alle prese con un attacco gastrointestinale. La speranza di Clarence Seedorf è quella di rivederlo venerdì a Milanello pronto per la rifinitura e per la partenza verso il San Paolo. Difficilmente Kakà sarà titolare, ma potrebbe andare in panchina, magari per una spezzone di partita nel caso in cui le cose dovessero andare male.

Kakà non sarà titolare, al suo posto ci sarà Taarabt e il Milan giocherà con quattro attaccanti di quattro continenti diversi: Balotelli-Europa, Robinho-America, Taarabt-Africa, Honda-Asia.