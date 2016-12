Milan, Amelia: "Lo spogliatoio è unito, nessuna lite tra di noi" 

17:39 - “La crisi c’è, i risultati non vengono e il Milan è in difficoltà anche perché è abituato ad altri obiettivi". Così Marco Amelia. Analisi puntuale, sincera. Come sincera è la difesa dello spogliatoio: "Siamo uniti e ci tengo a sottolinearlo. Altrimenti verrebbero fuori notizie di discussioni e di risse. Al Milan non siamo così, siamo uniti, soprattutto nei momenti di difficoltà. Chi ha qualcosa in più, sta cercando di trascinare e aiutare gli altri".

"Quando non raggiungi gli obiettivi che ti eri prefisso - continua Amelia - è normale avere questo calo da tutti i punti di vista. Dobbiamo uscirne, rimboccandoci le maniche, pensando bene a quelle che sono le cose da fare per tornare a vincere e ritrovare la giusta filosofia del Milan che è abituato a stare ai vertici. Il clima non è dei migliori perché i risultati non vengono. Sappiamo che per venirne fuori c’è da dare qualcosa in più, qualcosa che sia utile per ritrovare i risultati. Volevamo già farlo contro il Parma dopo l’eliminazione dalla Champions. Però nei primi minuti siamo andati in difficoltà ma abbiamo avuto una buona reazione nervosa, poi però abbiamo perso. Questo non deve accadere, già dalle prossime due partite dobbiamo dimostrare di avere qualcosa in più. I metodi di Seedorf? Noi cerchiamo di fare al meglio quello che ci viene chiesto, non siamo lì a sindacare il lavoro di un professionista come Clarence che tutti conoscono bene. Dobbiamo giocare ogni gara per vincere per dimostrare il valore del Milan. Siamo uniti per uscire fuori da questa situazione. Chi, in questo momento, ha qualcosa in più, sta cercando di trascinare gli altri che sono un po’ più in difficoltà. Questo è il giusto spirito per andare avanti e che sta succedendo negli ultimi giorni. C’è un alone mediatico che porta solo problemi ma noi, dentro lo spogliatoio, stiamo cercando di uscire. La Lazio? E' una squadra che, come noi, ha avuto tante difficoltà. Viene da un risultato positivo a Cagliari ma se non ha ottenuto i risultati che voleva a inizio stagione è perché sono successe delle vicende che hanno portato dei problemi. Noi adesso dobbiamo pensare a fare il nostro, senza guardare chi ci sta davanti e penso che questa squadra sia molto forte dal punto di vista tecnico ma che sta soffrendo dal punto di vista mentale. Ma ha anche dei valori buoni e sono sicuro che ora verranno fuori perché siamo 25-28 giocatori che hanno voglia di dimostrare il loro valore, sia singolarmente che come gruppo”.