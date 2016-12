Milan, altro ok medico per El Shaarawy

20:36 - Il Milan deve fronteggiare anche il problema infortuni. Fuori Abate, lesione muscolare, tra 10 giorni si chiarirà la situazione. Bonera e Montolivo, il primo per affaticamento muscolare, il secondo per contusioni multiple, verranno visitati giovedì. Le buone notizie arrivano da El Shaarawy, che può iniziare il lavoro atletico per rientrare in gruppo, e da Cristante, già in grado di sostenere allenamenti calcistici.