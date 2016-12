Milan, Allegri: "Vincere col Sassuolo e dare continuità ai risultati"

Contro il suo passato, il Sassuolo, Massimiliano Allegri cerca per la prima volta la seconda vittoria consecutiva per il suo Milan: "Non abbiamo mai vinto due gare di fila, è giunto il momento di avere continuità". Obiettivo risalita: "Puntiamo alla zona Europa League e dovremo fare un super girone di ritorno per risalire", senza Honda e Rami "che hanno portato entusiasmo ma non sono pronti". Sulla polemica con l'Inter: "Noi siamo in Europa...".