Milan, Alex e Menez in coro: "Possiamo vincere lo scudetto"

14:22 - Menez e Alex entusiasti del Milan. I due nuovi acquisti, ex Psg, si sono presentati al fianco di Galliani e in coro hanno portato una ventata di ottimismo: "Possiamo vincere lo scudetto, faremo molto bene". L'attaccante francese ha scelto i rossoneri per Inzaghi: "Ha molta fiducia in me, per rendere al meglio devo sentire la fiducia dell'allenatore". Il difensore, invece, è sicuro di fare bene: "Porto esperienza, si devono prendere meno gol".

MENEZ: "INZAGHI HA MOLTA FIDUCIA IN ME"

Hai già parlato con El Shaarawy? C'è concorrenza tra di voi?

"Stephan è un grande giocatore, lo scorso anno è stato difficile a causa dell'infortunio. Siamo due giocatori intelligenti e insieme all'allenatore troveremo una soluzione".

Il tuo modo di giocare è adatto al calcio italiano?

"Penso di potermi adattare in molti ruoli, per ora lavoriamo con il sorriso. C'è una bella atmosfera. Inzaghi, lo ripeto, ha fiducia in me".

C'è stata una trattativa con la Juventus?

"Non c'è stata nessuna trattativa, sono contento di essere al Milan"

Quale sarà il tuo numero di maglia?

"87 perché è la mia data di nascita"

Che Menez torna in Italia dopo l'esperienza di Roma?

"A Roma ero più giovane e ho commesso qualche errore. Ora sono cresciuto e penso di essere più forte".

Qual è il ruolo che preferisci? Ricordi il gol a San Siro?

"Con Ancelotti ho giocato come attaccante centrale, è d aun po' che non gioco sulla fascia. Sono pronto ad adattarmi alle esigenze dell'allenatore. San Siro è un grande stadio e non vedo l'ora di giocarci con la maglia rossonera".

Ti mancava fiducia al Psg?

"La prima stagione al PSg è stata fantastica, poi è arrivato Blanc e le cose sono cambiate. Per dare il meglio devo avere la fiducia di allenatore e società".

Che Milan pensi di trovare?

"Spero di trovare un grande Milan, ci sono tutte le basi per far bene e vincere anche il campionato. Abbiamo un grande allenatore".

Perché hai scelto il Milan?

"Ho deciso di venire al Milan perché mi hanno mostrato molta fiducia e mi volevano veramente".

Menez indossa la terza maglia gialla e parla in francese ("per essere più preciso").

Galliani: "Menez è un giocatore di grandissimo talento. Non è un'operazione nata a caso. Io e Inzaghi siamo andati in gran segreto a Ibiza, ma subito ci hanno beccato... Siamo convinti di aver preso un giocatore importante per il nostro attacco".



AGAZZI E ALBERTAZZI: "INZAGHI E' CARICO"

Prime impressioni su Inzaghi?

Agazzi: "E' preparato e determinato. Vuole portare il Milan dove merita"

Albertazzi: "Ha portato entusiasmo, penso sia fondamentale per rinascere. Ci alleniamo con gioia".

Albertazzi: "Spero di essere arrivato qui nel momento giusto. Il Verona mi ha fatto crescere e diventare sicuro di me stesso. Ora voglio giocarmela e convincere Pippo".

Agazzi: "Ringrazio Campedelli perché mi ha dato l'opportunità di stare in Serie A con il Chievo. Ora che sono in una big voglio dimostrare di meritarmelo. Concorrenza con Abbiati? Io posso solo migliorare". Punti alla Nazionale? "Per ora penso solo al Milan".

Albertazzi: "E' un onore essere qui. Sono pronto per il Milan perché ho fatto molte esperienze di vita. Ora posso crescere e migliorare ancora".

Domanda per Agazzi: Che rapporto hai con Abbiati?

"Sono cresciuto vedendo lui perché abbiamo avuto lo stesso allenatore. L'ho sempre imitato e mi ricordo bene le parate per lo scudetto del 1999".

Agazzi: "Sono venuto al Milan con grande umiltà. Metterò tutto me stesso per farmi trovare pronto quando e se sarò chiamato in causa".

Galliani presenta Agazzi e Albertazzi: "Uno è un portiere con tanta esperienza, è stato voluto anche dal suo amico Abbiati che ha dato l'ok all'operazione. Abbiati, Agazzi e Gabriel, in ordine alfabetico, saranno i tre portieri del Milan. Albertazzi, invece, è con noi da molto tempo: lo avevamo preso da piccolo al Bologna perché era una promessa. Ora è tornato alla base e può fare diversi ruoli: terzino sinistro o il centrale di sinistra".



ALEX: "POSSIAMO VINCERE LO SCUDETTO"

Il Milan nell'ultima stagione ha preso tanti gol di testa: che ne pensi?

"Non è sicuramente una cosa normale quella che è successa lo scorso anno. Per vincere non si possono prendere così tanti gol e in quel modo".

Obiettivi?

"Sono certo di poter dare un buon contributo. Affronto questo lavoro con molta professionalità: possiamo vincere lo scudetto".

Quale numero prenderai?

"Potrei prendere il 33, visto che ce l'aveva il mio amico Thiago Silva. Sarebbe un onore, ma per ora non ci ho ancora pensato".

Galliani annuncia Rami: "Il Valencia mi ha detto che dovrebbe firmare il trasferimento, il 13 dovrebbe tenerlo lui".

Sentite la pressione di dover far bene?

"Sentiamo la responsabilità: dobbiamo fare bene. I tifosi fanno il loro e sostengono la squadra. Ieri avevo i brividi guardando i tifosi, speriamo di poter restituire tutto questo affetto".

Che ti ha detto Thiago Silva del Milan?

"MI ha detto tante cose belle del club. E' stata una trattativa lunga e ne ho parlato spesso con lui".

Hai parlato con il tuo ex allenatore Ancelotti?

"Ancelotti per me è stato come un padre, mi ha dato sempre grande sostegno. Ancelotti e Pippo si sono parlati e se io sono qui ora è anche per questo".

Hai mai marcato Pippo Inzaghi?

"Sì, ci siamo affrontati qualche volta. Un grande giocatore che si muoveva bene in area. Ora che è il mio allenatore voglio costruire un buon rapporto, posso imparare molto da lui".

Cosa pensi del Brasile che ha preso 7 gol dalla Germania?

"Nel Brasile mancava un po' di esperienza. Si è sentita la mancanza di Thiago Silva contro la Germania".

Perché hai scelto il Milan?

"Ho sempre desiderato indossare questa maglia, pure in Brasile si parla del Milan come un club eccellente".

Ti aspettavi questa accoglienza dei tifosi per il primo giorno del ritiro della squadra?

"Non avevo mai visto una tifoseria così appasionata. Del Milan tutti me ne hanno parlato bene. Lavorerò sul campo con impegno, possiamo fare una bella stagione".

Alex è il primo giocatore a prendere la parola e indossa la maglia rossonera. L'ad Galliani lo presenta: "Lo seguivamo da tanti anni, giocava nel Psv Eindhoven nel 2005 e lo affrontammo in semifinale di Champions League. Avevamo cercato di prenderlo prima che andasse al Chelsea. Lo abbiamo portato qui ora, battendo una forte concorrenza. Abbiamo fatto un colpo importante, messo cm, kg e forza nella nostra difesa".