Milan al lavoro: Inzaghi punta sulla tattica

10:34 - Prosegue la preparazione alla nuova stagione del Milan di Pippo Inzaghi. I rossoneri si sono ritrovati al centro sportivo di Milanello per una doppia seduta. Il nuovo tecnico ha posto grande attenzione sulla tattica con una partitella dieci contro dieci con due jolly, su campo ridotto e senza portieri. La prima uscita del nuovo Milan sarà mercoledì alle 18 contro il Renate a Solbiate Arno, mentre martedì sarà ancora doppia seduta.

ZAPATA: "IL MONDIALE E' UNA RIVINCITA, HO ZITTITO MOLTA GENTE"

Intanto, reduce da un Mondiale da protagonista con la maglia della Colombia, Cristian Zapata si è tolto qualche sassolino: "Molta gente diceva che non dovevo giocare titolare - si è sfogato il difensore in un'intervista a El Pais -, ma il mio lavoro e i nove anni passati in Europa mi hanno reso più forte e dato la fiducia per lottare per un posto. Rilanciarmi al Milan? Ho sempre mostrato le mie qualità, quello che è successo è una dimostrazione che sono un giocatore eccellente".



Zapata è un fiume in piena: "Con il Mondiale ho chiuso la bocca a molti che parlavano alle mie spalle. Molti giornalisti colombiani mi davano come panchinaro, a me questo non dà fastidio. Tutto quello che ho fatto l’ho guadagnato con il lavoro di molti anni. Una volta ancora ho dimostrato che queste persone si sbagliavano di grosso. Ho avuto una rivincita durante il Mondiale, sono contento per quello che ho dimostrato. Era il momento di dire: io sono qui. E molti sono rimasti zitti".