Milan-Ajax: quattro tifosi rossoneri indagati per tentato omicidio

20:03 - Quattro tifosi del Milan sono stati indagati per tentato omicidio e lesioni aggravate in relazione all'aggressione avvenuta l'11 dicembre 2013 in occasione dell'incontro fra i rossoneri e l'Ajax a San Siro. In quella circostanza, sei supporter ospiti furono feriti con armi da taglio e due di loro furono trasportati d'urgenza in ospedale perché in pericolo di vita. Nell'ambito delle indagini eseguite anche 4 perquisizioni.

I tifosi indagati sono milanesi: C.A., di 31 anni, C.T., di 23, P.M., di 28, tutti con precedenti, e B.M., di 25. I quattro sono già noti alla Digos in quanto appartenenti al gruppo ultras milanista "Curva Sud Milano". Durante la perquisizione nell'abitazione di C.T. e di B.M. sono stati sequestrati due coltelli multiuso e tre taglierini. Altre quattro perquisizioni sono state eseguite a casa di altrettanti tifosi dello stesso gruppo rossonero, ma non è emerso nulla di contestabile.