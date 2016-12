Milan, a Madrid ultima chiamata: l'attacco non segna più 

15:20 - Trentacinque punti in 27 giornate è un bottino veramente misero per il club europeo più titolato al mondo. Nella storia del Milan, l'ultima partenza così lenta si registrò nel 1983-84, quando la formazione rossonera ne totalizzò 33 (adeguando il calcolo all'era dei tre punti). Per salvare una stagione serve l'impresa a Madrid, dove il Diavolo ha un bisogno disperato di rimettere in moto l'attacco: nelle ultime 4 partite è rimasto a secco 3 volte.

Da un lato il campionato - dove Seedorf fin qui ha raccolto tre sconfitte su otto apparizioni, ma due consecutive -, dall'altro la speranza Champions. Più che una speranza si tratta dell'ultima chiamata, utile ai rossoneri per salvare una stagione disgraziata. L'eventuale qualificazione ai quarti, infatti, potrebbe almeno per un momento spostare l'attenzione su un obiettivo ritenuto difficile, nonostante il dna europeo della squadra. Ma il Milan che esce da Udine non ha molte chance di sopravvivenza. Innanzi tutto per il risultato dell'andata (0-1 per i colchoneros) e poi per una condizione mentale, più che fisica, che rischia di precipitare.

Agli scarsi risultati ottenuti in campionato, si aggiunge l'astinenza dell'attacco che non è certo il miglior viatico alla trasferta del Calderon (dove bisogna segnare almeno due gol). Nelle ultime quattro partite, il Milan non ha segnato per ben tre volte. L'unica eccezione a Genova contro la Samp (0-2, Taarabt e Rami). La casella è rimasta vuota contro Atletico (nel match d'andata), Juventus e appunto Udinese. Balotelli a Madrid tornerà al centro dell'attacco, con Pazzini verosimilmente spedito in panchina. Alle spalle di SuperMario - ancora non al meglio della condizione - sono certi di un posto Kakà e Taarabt. Poi dovrebbe esserci Poli, che sta recuperando da un problema al dito. Il gioco e la vena realizzativa del Milan non sono direttamente proporzionali: l'allarme, nonostante i segnali di crescita evidenziati da Seedorf, è forte e chiaro. A Madrid i rossoneri non avranno più alibi: non basterà giocar bene o aggredire la partita, serve vincere.