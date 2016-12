Milan a forza-9 contro l'Anderlecht

12:14 - Il Milan Primavera di Pippo Inzaghi si prepara alla finale del torneo di Viareggio, fra poche ore, alle ore 15, contro i belgi dell'Anderlecht. L’arbitro sarà Daniele Orsato. E’ la riedizione della finale di un anno fa, finì 3-0 per la squadra belga. Ed è il primo traguardo che Pippo Inzaghi è sul punto di cogliere.

Lui che è stato vicino alla panchina rossonera, poco dopo l’esonero di Allegri; lui che poteva essere alla guida del Sassuolo, Squinzi lo ha chiesto a Berlusconi, ma tutti al Milan hanno preferito declinare l’invito (anche lo steso Inzaghi, seppur a malincuore).

La carriera di Pippo procede, spedita. Le qualità le sta dimostrando, giorno dopo giorno: il suo Milan dei giovani gioca bene, bel calcio."Sono felice, è una grande chance essere arrivati a giocare una finale così prestigiosa per il secondo anno di fila. Spero che i miei ragazzi facciano una grande partita, sarebbe bello vincere e togliersi questa bella soddisfazione, anche per il calcio italiano”.

Il Milan ha conquistato già otto volte il Viareggio. L'ultima nel 1999.

Queste le probabili formazioni.

MILAN (4-3-3): Gori; Calabria, Pacifico, De Sansit, Tamas; Mastalli, Modic, Benedicic; Pimato, Petagna, Vido. All; Inzaghi

ANDERLECHT (4-2-3-1): Gies; Carvalho, Isci, Haagenm Matthys; Bastien, Dendonckner; Jaadi, Soumare, Kindermans; Leya. All: Peters.

ARBITRO: Orsato