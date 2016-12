Miccoli deferito alla Disciplinare per gli insulti a Falcone 

15:25 - Gli insulti alla memoria del giudice Giovanni Falcone ucciso dalla mafia il 23 maggio 1992 sono costati all'ex calciatore del Palermo Fabrizio Miccoli il deferimento alla commissione disciplinare della Figc. L'attaccante salentino è stato deferito in base all'art. 1 del codice di giustizia sportiva ''per avere violato i doveri di lealtà, probità e correttezza pronunciando la frase, poi riportata da vari quotidiani, 'quel fango di Falcone'''.

''Vediamoci davanti all'albero di quel fango di Falcone'': cosi' si esprimeva, più volte, al telefono Fabrizio Miccoli con il suo amico Marco Lauricella, senza sapere che quest'ultimo era intercettato da parte della polizia. L'albero era ed è un luogo simbolo di Palermo, dedicato al giudice ucciso dalla mafia. Le intercettazioni vennero fuori il 22 giugno dell'anno scorso e si riferivano alle lunghe indagini condotte dalle forze dell'ordine per giungere all'arresto, nel 2011, del boss Antonino Lauricella, padre dell'amico di Miccoli che all'epoca della sua permanenza palermitana ebbe, secondo gli investigatori, anche qualche contatto con Francesco Guttadauro nipote del boss Matteo Messina Denaro. Qualche giorno dopo la bufera suscitata dalle sue parole, Miccoli in lacrime davanti ai giornalisti e alla tv aveva chiesto scusa alla famiglia Falcone, alla città di Palermo e ai tifosi.

DEFERITO ANCHE IL PALERMO

La disciplinare ha anche deferito il Palermo calcio ''per responsabilità oggettiva, per le violazioni addebitate al proprio calciatore''. Con lo stesso provvedimento, la commissione ha archiviato il procedimento relativo all'uso, da parte di Miccoli, ''di schede telefoniche intestate ad altri soggetti, non essendo emerse fattispecie di rilievo disciplinare''.