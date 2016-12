Mexes e Balotelli stendono la Fiorentina: il Milan vince 2-0 e Seedorf respira 

00:04 - Vince il Milan, respira Seedorf. Nella serata più delicata per l'allenatore olandese ci pensano Mexes e Balotelli ad abbattere la Fiorentina e allontanare la pressione sulla panchina rossonera. Una vittoria meritata quella arrivata contro i viola penalizzati dalla scarsa vena sotto porta di Matri, protagonista di due erroracci davanti ad Abbiati. Bene però il Milan: un gol per tempo, Mexes al 23' e Balotelli al 64', e tre punti preziosissimi.

LA PARTITA

Più forte lo spirito di sopravvivenza del Milan della voglia di Champions della Fiorentina. E così iIl Franchi, che poteva essere il capolinea di Seedorf, può essere invece il punto di ripartenza per una squadra che nel momento più critico ha trovato la forza fisica e mentale per rialzarsi e allontanare lo spetttro di un ribaltone dalle conseguenze oscure. Il tutto contro una Fiorentina spenta, spuntata, penalizzata dalle tante assenze. Forse svuotata anziché caricata, a livello psicologico, dal successo di Napoli. Lo spirito di sopravvivenza del Milan, si diceva. Sì, un Milan che al netto di qualche sofferenza di troppo - evitabile con un briciolo di attenzione in più in fase di appoggio e ripartenza - giocando sulle ripartenze fa però presto intendere ai viola la propria voglia di non mollare e tornare a sperare nell'Europa. E se dopo centottanta secondi Honda liscia in modo clamoroso in piena area avversaria, è l’errore altrettanto macroscopico di Matri dall’altra parte -colpo di testa sul fondo da poco meno di due metri dalla porta di Abbiati - a pareggiare il conto delle occasioni sprecate. Ma allo sterile predominio territoriale degli uomini di Montella – quanto mai pesante l’assenza di Mario Gomez - fa da controcanto l’essenzialità di un Milan più efficace che bello, più efficiente che ricercato. Così, pur tra una protesta e l’altra che dopo sedici minuti già gli costa il cartellino giallo, Balotelli carbura e cresce e dopo una punizione spedita in curva trova invece quella apri-partita al 23esimo: pallone che prende velocità, complice il vento, e rimbalza davanti a Neto che la respinge malamente sulla testa di Mexes che la infila oltre la linea di porta. Uno a zero che mette l’incontro lungo binari ottimali per i rossoneri che grazie alla linea De Jong-Muntari soffocano i portatori di palla viola, tolgono ossigeno ad un Borja Valero stranamente spaesato e che soprattutto con Kakà e Taraabt hanno la possibilità di colpire o provare a farlo in velocità. La Fiorentina, eccezion fatta per un tentativo di Cuadrado sporcato in angolo da Rami, si mostra sterile dalle parti di Abbiati, il Milan prima con Muntari e poi con Taraabt costringe invece Neto a due deviazioni oltre il fondo tutt’altro che facili. Insomma una squadra, quella di Seedorf, che chiude il primo tempo avanti, soffrendo molto poco e dando importanti segni di crescita mentale e fisica.

Indicazioni che non vengono meno nella ripresa che si apre, è vero, con una improvvisa e veemente reazione dei padroni di casa ma prosegue poi sulla falsariga dei precedenti 45 minuti. Reazione, quella viola, vanificata però dal momentaccio di Matri che come a inizio partita ha sulla testa la palla giusta per far male ma la mette sui tabelloni pubblicitari. Errore ancor più pesante di quello di inizio partita che, seguito dalla sfortunata conclusione di Ambrosini - palla sull’esterno della porta rossonera - spezza gambe e morale ai viola. Da qui, da questi due minuti di affanno e pericoli evaporati nel nulla, ne fuoriesce un Milan che, fiutata la paura, trova la forza per esorcizzarla immediatamente. Esercizio affidato a Balotelli che dopo aver servito l'assist per il raddoppio fallito però da Taraabt decide di fare tutto da solo: Roncaglia abbatte Honda al limite, SuperMario pesca la punizione a giro che Neto battezza in ritardo e fa 2-0. E' il 64esimo, la serata praticamente si chiude qui. Gli uomini di Montella evaporano, perdono compattezza, si innervoscono, escono sostanzialmente dalla partita. Partita che il Milan amministra con assoluta tranquillità portando a casa un successo che a marzo ancora mancava (4 ko e un pareggio tra campionato e Champions): tre punti pesanti, più che per la classifica - che comunque riapre margini di speranza per una rincorsa all'Europa League - per la tranquillità del gruppo e di Seedorf. Reazione doveva essere e reazione è stata. La crisi oggi è decisamente più lontana.

LE PAGELLE

Balotelli 7.5: propizia il gol di Mexes, offre a Taraabt la palla per chiudere la partita, lo fa lui stesso dopo l'errore del compagno. In tutte le azioni che contano SuperMario c'è. Mezzo punto in meno, però, per le immancabili, troppe proteste.

Neto 5: titubante sulla rete di Mexes, fuori posizione su quella di Balotelli. Errori molto pesanti. Decisivi.

De Jong 6.5: un mastino che oscura Borja Valero (5), toglie ossigeno alla mente viola, protegge la difesa rossonera e fa da argine di fronte ad ogni difficoltà.

Matri 4.5: l'ex che non punge, che spreca, che vanifica prima il possibile vantaggio, poi il l'occasione del pareggio. Serata sciagurata.

Mexes 6.5: lotta come un tempo, tampona, picchia, guida con autorità la difesa rossonera. In più si fa trovare al posto giusto al momento giusto per mettere in discesa la serata. Prezioso.

Cuadrado 5.5: la voglia c'è, lo spunto meno. Viaggia a corrente alternata, si accende a sprazzi e finisce col perdersi nell'anonimanto di una serata improduttiva.



IL TABELLINO

FIORENTINA-MILAN 0-2

Fiorentina (4-3-3): Neto 5; Tomovic 5 (23' st Wolski 5.5), G. Rodriguez 5, Savic 6, Pasqual sv ( 18' Roncaglia 5); Mati Fernandez 5.5, Ambrosini 6, Borja Valero 5; Joaquin 5.5 (34' st Matos sv), Matri 4.5, Cuadrado 5.5. A disp.: Rosati, Lupatelli, Diakitè, Fazzi, Venuti, Bakic, Aquilani, Ilicic. All.: Montella

Milan (4-2-3-1): Abbiati 6; Bonera 6, Rami 6.5, Mexes 6.5, Constant 5.5; De Jong 6.5, Muntari 6.5; Taarabt 5.5 (34' st Birsa sv), Kakà 6, Honda 5; Balotelli 7.5 (44' st Zaccardo sv). A disp.: Amelia, Gabriel, Zapata, Emanuelson, Silvestre, Cristante, Essien, Saponara, Robinho, Pazzini. All.: Seedorf

Arbitro: Orsato

Marcatori: 23' Mexes, 19' st Balotelli

Ammoniti: Balotelli (M), Ambrosini (F), De Jong (M), Constant (M), Roncaglia (F), Taarabt (M), Abbiati (M), Bonera (M), Mexes (M), G. Rodriguez (F)

Espulsi: -